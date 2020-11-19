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За что артистам жить? Оля Полякова устроила скандал в эфире с Ляшко

Автор: Людмила Жукова

Украинская звезда раскритиковала карантинные ограничения в Украине

Оля Полякова продолжает критиковать карантинные ограничения в Украине и говорит о том, что артистам не за что жить. В этот раз "суперблондинка" устроила настоящий разнос главному санитарному врачу страны Виктору Ляшко. Скандал разразился в эфире передачи "Народ против" на телеканале "Украина".

Украинская исполнительница сообщила, чтобы выжить в современных реалиях, ей нужно давать по два концерта в день. Также артистка спросила Ляшко, где делись средства, которые были выделены в поддержку артистов.

"Где это в мире видано, чтобы компенсации платились артистам на конкурсной основе? За что артистам жить?" - возмутилась Полякова.

Также звезда сообщила, чтобы получить компенсацию, нужно отнести кому-то взятку. Певица отметила, что как предприниматель она подала заявку на компенсацию от государства, но у нее даже документы не приняли, поскольку претенденты на возмещение убытков должны иметь компанию-банкрот.

"Экономика - это министр финансов. Культура - это министерство культуры. Я - за здоровье. Концерты - это массовое скопление людей, где возможна потенциальная опасность инфицирования. Поэтому я за ограничение массовых мероприятий. Вопросы компенсаций - это, извините, есть профильные министерства", - ответил ей Ляшко.

Оля Полякова устроила скандал Ляшко

Напомним, что Полякова уже не первый раз устраивает скандал в прямом эфире. Так, недавно, она спорила с министром здравоохранения Максимом Степановым, который обвинял ее в том, что после концерта артистки заболеваемость коронавирусом пошла вверх.

Также мы писали, что Оля Полякова угодила в громкий скандал с Филиппом Киркоровым, после чего заявила, что хочет мира.

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