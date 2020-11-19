За що артистам жити? Оля Полякова влаштувала скандал в ефірі з Ляшко

Оля Полякова продовжує критикувати карантинні обмеження в Україні і говорить про те, що артистам ні за що жити. В цей раз "суперблондинка" влаштувала справжній рознос головного санітарного лікаря країни Віктора Ляшко. Скандал вибухнув в ефірі передачі "Народ проти" на телеканалі "Україна".

Українська виконавиця повідомила, щоб вижити в сучасних реаліях, їй потрібно давати по два концерти на день. Також артистка запитала Ляшко, де поділися кошти, які були виділені на підтримку артистів.

"Де в світі видано, щоб компенсації сплачувались артистам на конкурсній основі? За що артистам жити?" - обурилася Полякова.

Також зірка повідомила, щоб отримати компенсацію, потрібно віднести комусь хабар. Співачка зазначила, що як підприємець вона подала заявку на компенсацію від держави, але у неї навіть документи не прийняли, оскільки претенденти на відшкодування збитків повинні мати компанію-банкрут.

"Економіка - це міністр фінансів. Культура - це міністерство культури. Я - за здоров'я. Концерти - це масове скупчення людей, де можлива потенційна небезпека інфікування. Тому я за обмеження масових заходів. Питання компенсацій - це, вибачте, є профільні міністерства", - відповів їй Ляшко.

Оля Полякова влаштувала скандал Ляшко

Нагадаємо, що Полякова вже не перший раз влаштовує скандал в прямому ефірі. Так, нещодавно, вона сперечалася з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим, який звинувачував її в тому, що після концерту артистки захворюваність коронавірусом пішла вгору.

Також ми писали, що Оля Полякова попала в гучний скандал з Філіпом Кіркоровим, після чого заявила, що хоче миру.