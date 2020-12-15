Астролог рассказала, кто из участников "Холостячки" может стать любимым Ксении Мишиной

На шоу "Холостячка" осталось всего двое участников, и в пятницу, 18 декабря, нас ждет очень напряженный финал. Ведь Ксении Мишиной предстоит выбирать между двумя влюбленными в нее мужчинами.

Известный украинский астролог Арина Артуровна рассказала, кто все-таки больше подходит актрисе - 32-летний бизнесмен Алексей Тригубенко или 34-летний юморист и ведущий Александр Эллерт.

Алексей Тригубенко

Алексея астролог назвала очень умным, предприимчивый мужчиной, который умеет подать информацию так, как ее ожидают другие, вызвать доверие у окружающих. Действовать он будет втихую и неожиданно, чтоб обойти своих конкурентов.

"Прежде всего он ищет в своей женщине партнера и поддержку. Ему нравятся красивые и очень умные девушки с некой загадкой. Имеет значение также социальный статус партнера, поэтому с простой девушкой вряд ли ему будет интересно. Луна в Стрельце говорит о том, что он видит в своей жене учителя, наставника и главного мотиватора в жизни. Для него важно, чтоб его партнерша всегда стремилась к развитию, была чем-то лучше, умнее его и вдохновляла его на результат", - считает Арина.

Окружающие его видят, как спокойного и замкнутого в себе человека, но в отношениях с близкими людьми он может быть достаточно импульсивен и резок в своих словах и действиях.

"Так как у Ксении тоже Луна в Стрельце, то они оба имеют оптимистичный настрой, любят путешествовать и нацелены на рост и продвижения себя в окружающем мире. Это их сближает и делает интересным их времяпровождение вместе.

В эмоциональной совместимости у пары есть душевность, но есть так же и напряженный аспект, что говорит о том, что отсутствует симпатия у одного из них.

А вот сексуальная совместимость имеет дисгармоничный аспект, так как у них разные желания и потребности в интимной жизни. Конфликтность в паре очень низкая - это стабилизирующий фактор для отношений.

"Сатурн Алексея делает печать несчастья к Солнцу Ксении, что говорит о том, что мужчина будет контролировать, как-то ограничивать и не способствовать продвижению женщины.

Астролог пришла к выводу, что у Алексея и Ксении есть душевная близость, общие интересы и восприятие мира схожи, но этого хватит лишь для того, чтоб быть очень хорошим друзьями и поддерживать друг друга в трудную минуту.

Алексей Тригубенко

Александр Эллерт

Александра астролог назвала незаурядной и привлекающей к себе внимание личностью. Он имеет импульсивный характер со склонностью к безрассудству. При рождении у молодого человека Венера и Меркурий - находятся в ретроградном положении. Этот аспект говорит о том, что человек любит заниматься самоедством, может выносить мозг партнеру, и имеет трудности с определением выбора.

"Есть подверженность залипать в отношения и неосознанный страх быть отвергнутым. Человек магнетически привлекательный для противоположного пола, имеет переменчивые вкусы и потребности. Высокая степень влюбчивости. Александру нравятся сексуально-магнетические девушки, открытые и легкие в общении", - считает астролог.

Кроме того для Александра важна страсть и интимная близость в отношениях. Также ему важно извлечь определенную выгоду. Это может быть эмоциональная подпитка от партнера, материальный статус и так далее.

В психологической совместимости у Александра и Ксении присутствует квадратура двух Лун, что говорит об отсутствии понимания друг друга, каждый перетягивает одеяло на себя, но при этом они любят поболтать друг с другом.

А вот в сексуальной совместимости присутствует аспект страсти - это очень подогреет начальный этап отношений и им будет интересно вместе проводить вечера. Конфликтность в паре под высоким напряжением, так как будут присутствовать постоянные несправедливые обвинения в адрес друг друга. И завершает совместимость печать несчастья от мужчины к женщине, ее эмоциональному состоянию. Это может привести к эмоциональному истощению и подавленности.

В целом астролог подвела итоги, что отношения могут быть очень страстными и яркими, но непродолжительными. И для построения семейного счастья, к которому стремится Ксения, этого недостаточно.

Напомним, что шоу после последнего эфира покинул радиоведущий Андрей Рыбак. У парня сложились очень непростые отношения с Ксенией Мишиной. И хотя он однократно признавался девушке в любви, и она испытывала к нему романтические чувства, Андрей заврался, ведь в его жизни до проекта была другая девушка.

Ранее мы писали, что участник "Холостячки" сделал предложение другой девушке, заставив понервничать Ксению Мишину.