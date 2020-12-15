Астролог розповіла, хто з учасників "Холостячки" може стати коханим Ксенії Мішиної

На шоу "Холостячка" залишилося лише двоє учасників, і в п'ятницю, 18 грудня, на нас чекає дуже напружений фінал. Адже Ксенії Мішиній належить вибирати між двома закоханими в неї чоловіками.

Відомий український астролог Аріна Артуровна розповіла, хто все-таки більше підходить актрисі - 32-річний бізнесмен Олексій Тригубенко або 34-річний гуморист і ведучий Олександр Еллерт.

Олексій Тригубенко

Олексія астролог назвала дуже розумним, заповзятливим чоловіком, який вміє подати інформацію так, як її чекають інші, викликати довіру в оточуючих. Діяти він буде нишком і несподівано, щоб обійти своїх конкурентів.

"Насамперед він шукає у своїй жінці партнера і підтримку. Йому подобаються красиві і дуже розумні дівчата з якоюсь загадкою. Має значення також соціальний статус партнера, тому з простою дівчиною навряд чи йому буде цікаво. Місяць у Стрільці говорить про те, що він бачить у своїй дружині вчителя, наставника і головного мотиватора в житті. Для нього важливо, щоб його партнерка завжди прагнула до розвитку, була чимось краще, розумніше за нього і надихала його на результат", - вважає Аріна.

Оточуючі бачать його, як спокійного і замкнутого в собі чоловіка, але у відносинах з близькими людьми він може бути досить імпульсивний і різкий у своїх словах і діях.

"Так як у Ксенії теж Місяць у Стрільці, то вони обидва мають оптимістичний настрій, люблять подорожувати і націлені на ріст і просування себе в навколишньому світі. Це їх зближує і робить цікавим їх проведення часу разом.

В емоційній сумісності у пари є душевність, але є так само і напружений аспект, що говорить про те, що відсутня симпатія у одного з них.

А ось сексуальна сумісність має дисгармонійний аспект, бо у них різні бажання і потреби в інтимному житті. Конфліктність у парі дуже низька - це стабілізуючий фактор для відносин.

"Сатурн Олексія робить печатку нещастя до Сонця Ксенії, що говорить про те, що чоловік буде контролювати, якось обмежувати і не сприяти просуванню жінки.

Астролог дійшла до висновку, що у Олексія і Ксенії є душевна близькість, загальні інтереси і сприйняття світу схожі, але цього вистачить лише для того, щоб бути дуже хорошим друзями і підтримувати один одного у важку хвилину.

Олексій Тригубенко

Олександр Еллерт

Олександра астролог назвала непересічною особистістю, що привертає до себе увагу. Він має імпульсивний характер зі схильністю до нерозсудливості. При народженні у молодої людини Венера і Меркурій - знаходяться в ретроградному положенні. Цей аспект говорить про те, що людина любить займатися самоїдством, може виносити мозок партнеру, і має труднощі з визначенням вибору.

"Є схильність залипати у відносини і неусвідомлений страх бути відкинутим. Людина магнетично приваблива для протилежної статі, має мінливі смаки і потреби. Висока ступінь влюбливості. Олександру подобаються сексуально-магнетичні дівчата, відкриті і легкі в спілкуванні", - вважає астролог.

Крім того для Олександра важлива пристрасть і інтимна близькість у стосунках. Також йому важливо отримати певну вигоду. Це може бути емоційне підживлення від партнера, матеріальний статус і так далі.

У психологічній сумісності у Олександра і Ксенії присутня квадратура двох Місяців, що говорить про відсутність розуміння один одного, кожен перетягує ковдру на себе, але при цьому вони люблять поговорити один з одним.

А ось в сексуальній сумісності присутній аспект пристрасті - це дуже підігріє початковий етап відносин і їм буде цікаво разом проводити вечори. Конфліктність у парі під високою напругою, так як будуть присутні постійні несправедливі звинувачення на адресу один одного. І завершує сумісність печатка нещастя від чоловіка до жінки, її емоційного стану. Це може призвести до емоційного виснаження і пригніченості.

У цілому астролог підбила підсумки, що стосунки можуть бути дуже пристрасними і яскравими, але нетривалими. І для побудови сімейного щастя, до якого прагне Ксенія, цього недостатньо.

Нагадаємо, що шоу після останнього ефіру покинув радіоведучий Андрій Рибак. У хлопця склалися дуже непрості відносини з Ксенією Мішиною. І хоча він неодноразово зізнавався дівчині в коханні, і вона відчувала до нього романтичні почуття, Андрій забрехався, адже в його житті до проекту була інша дівчина.

Раніше ми писали, що учасник "Холостячки" зробив пропозицію іншій дівчині, змусивши понервувати Ксенію Мішину.