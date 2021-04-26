От аутсайдера до триумфатора Оскара: все, что нужно знать о Хлое Чжао

Детство и юность

Хлое Чжао родилась и выросла в Пекине в семье топ-менеджера одной из крупнейших сталелитейных компаний Китая Shougang Group и медсестры. Когда Хлоя была подростком, ее родители развелись, и отец привел в дом мачеху - популярную комедийную актрису Сун Даньдань. Это сыграло свою роль в выборе дальнейшего пути девушки.

Хлоя с детства отличалась особым складом ума и упорством. Переехав в возрасте 15-ти лет в Лондон на учебу, она с головой погрузилась в новую культуру и атмосферу. По воспоминаниям учительницы Хлои Элисон Уизерс, она в хорошем смысле "любила сложные задачи".

Хлоя Чжао (фото: Getty Images)

"Она приехала в другую страну, в другую культуру и всегда задавалась вопросом, почему мы делаем то или другое, и просто хотела проникнуть в нее. Она была явно очень способной и невероятно быстро овладела английским", - делится женщина.

Позже Чжао переехала в США, где изучала политологию, а затем освоила кинопроизводство в Школе искусств им. Тиша при Нью-Йоркском университете. Здесь Хлоя начала активно развивать свое творчество и обзавелась массой полезных связей.

Хлоя Чжао во время речи на Оскаре 2021 (фото: Getty Images)

Карьера

Первый художественный фильм "Песни, которым научили меня мои братья" (2015) - ее дебютная работа. Фильм, повествующий об отношениях брата и сестры, был снят с участием непрофессиональных актеров. Второй фильм "Наездник" (2017) повествует о молодом ковбое, который после травмы вынужден вернуться домой. Он был высоко оценен критиками и получил множество наград и номинаций.

В сентябре 2020-го на Венецианском кинофестивале состоялась премьера третьего фильма Чжао - "Земля кочевников". В центре сюжета - нелегкая судьба женщины, которая после смерти мужа и потери работы кочует на своем фургоне в поисках заработка. Лента получила приз "Золотой лев", а также "Оскар" и сделала Хлою Чжао известной на весь мир. Сейчас Хлоя пробует себя в новом жанре, взявшись за боевик о супергероях "Вечные", в основу которого легли комиксы от Marvel.

Хлоя Чжао готовится вновь удивить мир (фото: Getty Images)

Характер и мировоззрение

Страсть Хлои к необычным сюжетам кроется в ее характере. В подростковом возрасте она была эмо, жила в своем мире и была подвержена депрессивным состояниям. "Куда бы я ни пошла в жизни, я всегда чувствовала себя чужой, - говорит Хлое Чжао. - Так что меня не удивительно, то меня тянет к людям, которые живут на периферии или не ведут общепринятый образ жизни".

В своей стране она заслужила неоднозначную репутацию. В одном из интервью 2013-го года Хлое сказала: "Большая часть информации, которую я получила, когда была моложе, не соответствовала действительности, и я стала очень непослушной по отношению к своей семье и своему происхождению". Это высказывание существенно подпортило ее отношения с роджной страной. Но после получения "Оскара" и упоминания своего происхождения в речи ситуация заметно смягчилась.