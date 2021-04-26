Від аутсайдера до тріумфатора Оскара: все, що потрібно знати про Хлою Чжао

Дитинство і юність

Хлоя Чжао народилася і виросла в Пекіні в сім'ї топ-менеджера однієї з найбільших сталеливарних компаній Китаю Shougang Group і медсестри. Коли Хлоя була підлітком, її батьки розлучилися, і батько привів в будинок мачуху - популярну комедійну актрису Сун Даньдань. Це зіграло свою роль у виборі подальшого шляху дівчини.

Хлоя з дитинства відрізнялася особливим складом розуму і завзятістю. Переїхавши у віці 15-ти років до Лондона на навчання, вона з головою занурилася в нову культуру і атмосферу. За спогадами вчительки Хлої Елісон Візерс, вона в хорошому сенсі "любила складні завдання".

Хлоя Чжао (фото: Getty Images)

"Вона приїхала в іншу країну, в іншу культуру і завжди задавалася питанням, чому ми робимо те чи інше, і просто хотіла проникнути в неї. Вона була явно дуже здібною і неймовірно швидко опанувала англійську", - ділиться жінка.

Пізніше Чжао переїхала до США, де вивчала політологію, а потім освоїла кіновиробництво в школі мистецтв ім. Тиша при Нью-Йоркському університеті. Тут Хлоя почала активно розвивати свою творчість і знайшла масу корисних зв'язків.

Хлоя Чжао під час виступу на Оскарі 2021 (фото: Getty Images)

Кар'єра

Перший художній фільм "Пісні, яким навчили мене мої брати" (2015) - її дебютна робота. Фільм, що оповідає про стосунки брата і сестри, був знятий за участю непрофесійних акторів. Другий фільм "Наїзник" (2017) оповідає про молодого ковбоя, який після травми змушений повернутися додому. Він був високо оцінений критиками і отримав безліч нагород і номінацій.

У вересні 2020-го на Венеціанському кінофестивалі відбулася прем'єра третього фільму Чжао - "Земля кочівників". У центрі сюжету - нелегка доля жінки, яка після смерті чоловіка і втрати роботи кочує на своєму фургоні в пошуках заробітку. Стрічка отримала приз "Золотий лев", а також" Оскар " і зробила Хлою Чжао відомою на весь світ. Зараз Хлоя пробує себе в новому жанрі, взявшись за бойовик про супергероїв "Вічні", в основу якого лягли комікси від Marvel.

Хлоя Чжао готується знову здивувати світ (фото: Getty Images)

Характер і світогляд

Пристрасть Хлої до незвичайних сюжетів криється в її характері. У підлітковому віці вона була емо, жила в своєму світі і була схильна до депресивних станів. "Куди б я не пішла в житті, я завжди відчувала себе чужою, - каже Хлоя Чжао. - Так що мене не дивно, то мене тягне до людей, які живуть на периферії або не ведуть загальноприйнятий спосіб життя".

У своїй країні вона заслужила неоднозначну репутацію. В одному з інтерв'ю 2013-го року Хлое сказала: "Велика частина інформації, яку я отримала, коли була молодшою, не відповідала дійсності, і я стала дуже неслухняною щодо своєї сім'ї і свого походження". Це висловлювання істотно зіпсувало її відносини з рідною країною. Але після отримання "Оскара" і згадки свого походження в промові ситуація помітно пом'якшилася.