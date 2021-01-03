Балийская королева: Дорофеева в провокационном наряде вместе с Дантесом "оседлала" скутер

Надя Дорофеева и Владимир Дантес отправились на новогодние каникулы в теплые края – парочка выбрала солнечный остров Бали, куда прилетела в компании друзей. Артисты наслаждаются местной кухней, праздным времяпровождением и не забывают об активностях – певец с удовольствием катается на серфе и покоряет местные высокие волны. Его жена решила поделиться яркими эмоциями с поклонниками.

Так, Надя опубликовала в фотоблоге пару снимков с отдыха. На первом фото она позирует в черном топе открытыми плечами и длинным рукавом и облегающей юбке миди с пикантным разрезом. Образ дополнили удобные белые кроссовки на массивной подошве. Наряд идеально подчеркнул стройные изящные формы певицы.

На втором фото звезда "пересела" на скутер, за рулем которого оказался ее любимый муж. Надя обняла его за плечи. На третьем снимке она позирует в компании подруги и весело задорно смеется.

Надя поделилась яркими фото с Бали (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонникам пришелся по вкусу балийский фотосет звезды. Они не оставили Надю без порции комплиментов.

Безумно красивая

балийская Queen

Красавцы

Огонь

Такая счастливая

Супер

Любовь!

Надя, ты всегда такая красивая, веселая и така мотивирующая

Не обошлось и без романтики. Так, Надя запечатлила свой завтрак с мужем, когда тот нежно держит ее за руку.

Надя Дорофеева показала нежности с мужем (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, что ранее Надя Дорофеева раскрыла интимные подробности о самом страсном свидании с Владимиром Дантесом.