Беби-бум: яркие "беременные" фото Меган Маркл, Эмили Ратаковски и других звезд, которые станут мамами в 2021 году

Эмили Ратаковски

29-летняя модель, актриса и основательница популярно бренда купальников Inamorata ожидает своего первенца в ближайшее время. О своей беременности от любимого мужа Эмили объявила еще осенью. Примечательно, что пара решила не узнавать пол малыша, отшучиваясь, что ребенок сам узнает, когда вырастет. За период беременности модель успела сделать массу откровенных фотосессий, а также написать эссе о своем физическом и моральном состоянии.

Эмили не теряла время даром, сделав массу фото (фото: instagram.com/emrata)

Меган Маркл

Жена принца Гарри объявила о радостном событии 14-го февраля, и теперь внимание поклонников пары приковано к ним пуще прежнего. Пара, по словам инсайдеров, невероятно рада, что беременность наступила так скоро после выкидыша. Меган и Гарри пришлось собрать все силы, чтобы вернуть душевное равновесие и перестать крутить мысли о возможной неудаче. Принцу, по слухам, пришлось особенно сложно, так как он стремился по максимуму оказывать моральную поддержку, когда и сам был не в себе.

Первое "беременное" фото Меган Маркл (фото: twitter.com/misanharriman)

Летиция Каста

Новость о том, что 42-летняя французская модель Летиция Каста беременна от своего 37-летнего актера и режиссера Луи Гарреля, облетела мир в феврале этого года. Сами они не делали заявлений, но папарацци удалось запечатлеть звезду с заметно округлившимся животиком. Для красавицы этот ребенок станет четвертым, а для ее мужа - первым.

Летиция Каста готовится вновь стать мамой (фото: instagram.com/laetitiacasta; скриншот instagram.com/carminacampus)

Карли Клосс

Еще один "ангел" Victoria’s Secret - Карли Клосс - вышла замуж за бизнесмена и инвестора Джошуа Кушнера в 2018 году. Пара начала встречаться еще в 2012 году и, по слухам, выбор парня долго не одобряли родители Джошуа. Тем не менее, Карли пошла на все ради любимого, пережив все трудности и даже приняв за месяц до свадьбы иудаизм. В 2020-м году стало известно, что супермодель готовится стать мамой.

Карли Клосс не афиширует, когда родит (фото: instagram.com/karliekloss)

Мина Сувари

Знаменитая голливудская актриса Мина Сувари, которая прославилась благодаря съемкам в фильмах "Красота по-американски" и "Американский пирог", готовится впервые стать мамой. 42-летняя звезда и ее супруг Майкл Хоуп объявили об этом прошлой осенью с помощью поста в Instagram. "Ты мой величайший дар", - написала блондинка под одним из последних фото в своем блоге, держась руками за округлившийся животик.

Мина Сувари ждет малыша со дня на день (фото: instagram.com/menasuvari)

Хилари Дафф

33-летняя Хилари Дафф замужем второй раз за музыкантом Мэттью Комой. Пара воспитывает сына Хилари от предыдущего брака Лука Круза Комри, а также общую дочь Бэнкс Вайолет Бэйр. А 24 октября 2020 года Дафф сообщила радостную новость, что ждет третьего ребенка. В Instagram-аккаунте американской актрисы масса счастливых постов о семье и будущем материнстве, где она рассказывает о своих инсайтах и самочувствии.

Хилари Дафф невероятно счастлива (фото: instagram.com/hilaryduff)

Эмма Стоун

Звезда "Ла-ла Ленд" Эмма Стоун вышла замуж за своего возлюбленного Дэйва Маккери в сентябре 2020 года. А вскоре миру стало известно о прибавлении в знаменитой семье. "Она кажется очень счастливой и очень взволнованной тем, что станет матерью - Эмма постоянно охает и воркует. Она выглядит великолепно, будто светится. В последнее время она не отстает от друзей и работает, она всегда остается активной и ежедневно занимается спортом", - рассказал инсайдер.

Эмма Стоун на церемониях "Оскар" разных лет (фото: instagram.com/theacademy)