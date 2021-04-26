А где белье? Смелая Каменских озадачила поклонников пикантным фото

Настя Каменских регулярно радует поклонников фотоотчетами из Мексике. Она улетела в экзотическую страну ради перезагрузки и съемок собственного реалити "Девочки рулят", прихватив с собой лучшую подругу дизайнера Анну Завгороднюю и маму Лидию Петровну. К слову, девичью компанию разбавил Потап – он прилетел инкогнито и сделал сюрприз жене. Так, Настя продолжает баловать фанов атмосферными снимками, а свежее фото на ее странице в фотоблоге поразило их своей откровенностью.
Артистка поделилась в Instagram кадром, на котором запечатлена в топе от купальника цвета мокко с пикантной деталью – цепочкой на животе. Она прикрыла глаза и наслаждается спокойствием и умиротворением.
"Закрыть глаза и раствориться в моменте", - подписала красочный кадр Настя.
Но ее поклонникам бросилось в глаза то, что певица позирует без трусиков. Под пестрым парео, повязанном на бедрах, они увидели отсутствие плавок. На артистку посыпалась масса вопросов.
Настя Каменских подразнила поклонников соблазнительным фото (фото: instagram.com/kamenskux)
Напомним, что ранее Настя Каменских растрогала признанием о маме и пояснила, почему обращается к ней по имени.