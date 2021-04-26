UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

А где белье? Смелая Каменских озадачила поклонников пикантным фото

Автор: Lite

Настя Каменских регулярно радует поклонников фотоотчетами из Мексике. Она улетела в экзотическую страну ради перезагрузки и съемок собственного реалити "Девочки рулят", прихватив с собой лучшую подругу дизайнера Анну Завгороднюю и маму Лидию Петровну. К слову, девичью компанию разбавил Потап – он прилетел инкогнито и сделал сюрприз жене. Так, Настя продолжает баловать фанов атмосферными снимками, а свежее фото на ее странице в фотоблоге поразило их своей откровенностью.

Артистка поделилась в Instagram кадром, на котором запечатлена в топе от купальника цвета мокко с пикантной деталью – цепочкой на животе. Она прикрыла глаза и наслаждается спокойствием и умиротворением.

"Закрыть глаза и раствориться в моменте", - подписала красочный кадр Настя.

Но ее поклонникам бросилось в глаза то, что певица позирует без трусиков. Под пестрым парео, повязанном на бедрах, они увидели отсутствие плавок. На артистку посыпалась масса вопросов.

Настя Каменских подразнила поклонников соблазнительным фото (фото: instagram.com/kamenskux)

  • Рассекаешь без трусов?
  • И не забыть надеть трусы
  • Без трусиков?
  • А что по белью?
  • Самая жаркая женщина на свете
  • Легкая, воздушная и вседышащая
  • Ах...... Платок бы еще снять
  • Ножки и грудь просто супер, и секси без трусиков
  • Наверняка вы знаете какой-то секрет красоты и совершенства, иначе как объяснить вашу чудесную привлекательность?
  • Насть, огонь фото! Есть где фантазии разгуляться!

Напомним, что ранее Настя Каменских растрогала признанием о маме и пояснила, почему обращается к ней по имени.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Настя Каменских