А де білизна? Смілива Каменських спантеличила шанувальників пікантним фото

Настя Каменських регулярно радує шанувальників фотозвітами з Мексики. Вона полетіла в екзотичну країну заради перезавантаження і зйомок власного реаліті "Девочки рулят", прихопивши з собою кращу подругу дизайнера Анну Завгородню і маму Лідію Петрівну. До слова, дівочу компанію розбавив Потап - він прилетів інкогніто і зробив сюрприз дружині. Так, Настя продовжує балувати фанів атмосферними знімками, а свіже фото на її сторінці у фотоблозі вразило їх своєю відвертістю.
Артистка поділилася в Instagram кадром, на якому зображена в топі від купальника кольору мокко з пікантною деталлю – ланцюжком на животі. Вона прикрила очі і насолоджується спокоєм і умиротворенням.
"Закрити очі і розчинитися в моменті", - підписала барвистий кадр Настя.
Але її шанувальникам кинулося в очі те, що співачка позує без трусиків. Під строкатим парео, пов'язаним на стегнах, вони побачили відсутність плавок. На артистку посипалася маса питань.
Настя Каменських подражнила шанувальників спокусливим фото (фото: instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських зворушила зізнанням про маму і пояснила, чому звертається до неї по імені.