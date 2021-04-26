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А де білизна? Смілива Каменських спантеличила шанувальників пікантним фото

Автор: Lite

Настя Каменських регулярно радує шанувальників фотозвітами з Мексики. Вона полетіла в екзотичну країну заради перезавантаження і зйомок власного реаліті "Девочки рулят", прихопивши з собою кращу подругу дизайнера Анну Завгородню і маму Лідію Петрівну. До слова, дівочу компанію розбавив Потап - він прилетів інкогніто і зробив сюрприз дружині. Так, Настя продовжує балувати фанів атмосферними знімками, а свіже фото на її сторінці у фотоблозі вразило їх своєю відвертістю.

Артистка поділилася в Instagram кадром, на якому зображена в топі від купальника кольору мокко з пікантною деталлю – ланцюжком на животі. Вона прикрила очі і насолоджується спокоєм і умиротворенням.

"Закрити очі і розчинитися в моменті", - підписала барвистий кадр Настя.

Але її шанувальникам кинулося в очі те, що співачка позує без трусиків. Під строкатим парео, пов'язаним на стегнах, вони побачили відсутність плавок. На артистку посипалася маса питань.

Настя Каменських подражнила шанувальників спокусливим фото (фото: instagram.com/kamenskux)

  • Розсікаєш без трусів?
  • І не забути надіти труси
  • Без трусиків?
  • А що по білизні?
  • Найспекотніша жінка на світі
  • Легка, повітряна і вседихаюча
  • Ах...... Хустку б ще зняти
  • Ніжки і груди просто супер, і сексі без трусиків
  • Напевно ви знаєте якийсь секрет краси і досконалості, інакше як пояснити вашу чудову привабливість?
  • Насть, вогонь фото! Є де фантазії розгулятися!

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських зворушила зізнанням про маму і пояснила, чому звертається до неї по імені.

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Новини України Настя Каменських