Беременная Катя Осадчая обнажилась для обложки глянца

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая снялась для глянцевого издания на последнем месяце беременности и рассказала, как совмещала интересное положение и работу.

Через несколько недель после родов знаменитость поделилась в Instagram обложкой журнала Viva! и призналась, что номер должен был выйти до появления малыша на свет, однако сын решил иначе.

"Эта беременность промелькнула очень быстро, а малыш решил родился скорее свежего номера. Но на обложке и внутри - чрезвычайные фотографии Сони Плакидюк. Я запомню свое особое состояние через эти фотографии", - написала Осадчая.

На фото 37-летняя ведущая позирует обнаженной, замотанная в голубую ткань, которая прикрывает интимные места, но оголяет округлившийся живот на последнем месяце беременности. Нежный образ дополняет черная лента с бантом сзади на голове.

Обнаженная Катя Осадчая украсила обложку журнала на последнем месяце беременности (фото: Viva!)

В откровенном интервью изданию Катя рассказала, как чувствовала себя во время третьей беременности. Отметим, что до самых родов ведущая появлялась в программе "Светская жизнь".

"Мой организм позволяет активно работать. Конечно, иногда сказывается усталость. Где-то с 25-й недели я отказалась от каблуков: мне стало трудно долго ходить на них. Если подсчитать, сколько я прохожу за съемку, то это будет до четырех километров. А так в целом мы не уменьшили количество съемок и командировок" – поделилась Осадчая.

Знаменитость добавила, что даже несмотря на пандемию она побывала во многих странах. Все благодаря тому, что она может спрогнозировать определенные ситуации в рабочем или других процессах.

"Несмотря на пандемию, мы побывали во всех путешествиях, в которых можно. К сожалению, мы связаны правилами въезда в разные страны", - отметила теледива.

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Катя также поделилась, что во время беременности следила за своим питанием, чтобы долго не возвращаться в форму после родов.

"Учитывая смены сезонов и то, что сейчас много работы (иногда не хватает времени просто поесть), в сумме лишних набранных килограммов все три беременности примерно одинаковые. Мое внимание к питанию с каждой беременностью становилось более тщательным, но на килограммы это никак не влияет – все равно организм должен набрать определенное количество. В среднем за беременность я набираю где 15-17 килограммов. Те разы они ушли очень быстро, как будет сейчас, не знаю", – призналась Осадчая.