Вагітна Катя Осадча оголилася для обкладинки глянцю

Відома українська телеведуча Катя Осадча знялася для глянцевого видання на останньому місяці вагітності і розповіла, як суміщала цікаве положення і роботу.

Через кілька тижнів після пологів знаменитість поділилася в Instagram обкладинкою журналу Viva! і зізналася, що номер повинен був вийти до появи малюка на світ, проте син вирішив інакше.

"Ця вагітність промайнула дуже швидко, а малюк вирішив народитися швидше свіжого номера. Але на обкладинці і всередині - надзвичайні фотографії Соні Плакидюк. Я запам'ятаю свій особливий стан через ці фотографії", - написала Осадча.

На фото 37-річна ведуча позує оголеною, замотана в блакитну тканину, яка прикриває інтимні місця, але оголює кругленький живіт на останньому місяці вагітності. Ніжний образ доповнює чорна стрічка з бантом ззаду на голові.

Оголена Катя Осадча прикрасила обкладинку журналу на останньому місяці вагітності (фото: Viva!)

У відвертому інтерв'ю виданню Катя розповіла, як відчувала себе під час третьої вагітності. Відзначимо, що до самих пологів ведуча з'являлася в програмі "Світське життя".

"Мій організм дозволяє активно працювати. Звичайно, іноді позначається втома. Десь з 25-го тижня я відмовилася від підборів: мені стало важко довго ходити на них. Якщо підрахувати, скільки я проходжу за зйомку, то це буде до чотирьох кілометрів. А так в цілому ми не зменшили кількість зйомок і відряджень" - поділилася Осадча.

Знаменитість додала, що навіть незважаючи на пандемію вона побувала в багатьох країнах. Все завдяки тому, що вона може спрогнозувати певні ситуації в робочому або інших процесах.

"Незважаючи на пандемію, ми побували у всіх подорожах, в яких можна. На жаль, ми пов'язані правилами в'їзду в різні країни", - зазначила теледіва.

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Катя також поділилася, що під час вагітності стежила за своїм харчуванням, щоб довго не повертатися у форму після пологів.

"Враховуючи зміни сезонів і те, що зараз багато роботи (іноді не вистачає часу просто поїсти), в сумі зайвих набраних кілограмів всі три вагітності приблизно однакові. Моя увага до харчування з кожною вагітністю ставала більш ретельною, але на кілограми це ніяк не впливає – все одно організм повинен набрати певну кількість. В середньому за вагітність я набираю десь 15-17 кілограмів. Ті рази вони пішли дуже швидко, як буде зараз, не знаю", – зізналася Осадча.