Беременная Кайли Дженнер вышла в свет в облегающем комбинезоне и на шпильках

Свою вторую беременность Кайли Дженнер мечтала скрыть, как и первую. О появлении на свет Сторми мир узнал буквально, когда событие уже случилось. Но бизнесвумен не удалось держать интригу второй раз, поскольку инсайдеры поспешили рассказать правду. И теперь молодая мама показывает свою фигуру во всей красе. Накануне Кайли запостила серию новых снимков, на которых продемонстрировала заметно округлившийся живот.

Кайли Дженнер в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

На фотографиях Кайли позирует в ярко-алом комбинезоне от Richard Quinn, который обтянул тело девушки. На плечи накинула красный плащ с утрированными плечами, а на ноги обула ботильоны на высоких каблуках. Завершили образ яркий макияж и укладка на прямой пробор.