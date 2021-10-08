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Беременная Кайли Дженнер вышла в свет в облегающем комбинезоне и на шпильках

Автор: RBC.UA

24-летняя миллиардерша Кайли Дженнер и ее 29-летний бойфренд Трэвис Скотт сейчас в ожидании второго ребенка. И теперь счастливая мамочка не упускает возможности продемонстрировать животик, надевая облегающие наряды.

Новый образ Дженнер получился провокационным и стильным. Девушка позирует в ярко-красном костюме.

Свою вторую беременность Кайли Дженнер мечтала скрыть, как и первую. О появлении на свет Сторми мир узнал буквально, когда событие уже случилось. Но бизнесвумен не удалось держать интригу второй раз, поскольку инсайдеры поспешили рассказать правду. И теперь молодая мама показывает свою фигуру во всей красе. Накануне Кайли запостила серию новых снимков, на которых продемонстрировала заметно округлившийся живот.

Кайли Дженнер в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

На фотографиях Кайли позирует в ярко-алом комбинезоне от Richard Quinn, который обтянул тело девушки. На плечи накинула красный плащ с утрированными плечами, а на ноги обула ботильоны на высоких каблуках. Завершили образ яркий макияж и укладка на прямой пробор.

Напомним, ранее мы писали про 5 модных вариантов плащей, которые выбирают звезды этой осенью.

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