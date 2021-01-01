Беременная Василиса Фролова обнажилась на фото, прикрывшись лишь бенгальскими огнями

Беременная телеведущая Василиса Фролова, недавно переболевшая коронавирусом, устроила жаркую фотосессию "в стиле Деми Мур".

42-летняя звезда предстала на фото в Instagram полностью обнаженной, а на некоторых кадрах игриво прикрылась бенгальскими огнями.

"При надії на 2021", - подписала пикантные кадры Фролова.

Интересно, что когда девушка объявила о своей беременности, она шутила, что вынашивает "корониала".

Василиса Фролова (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Поклонники певицы разошлись во мнениях: кое-кто выразил восхищение, а некоторые посчитали эти фото слишком откровенными для того, чтобы выкладывать в сеть.

Василиса Фролова (фото: instagram.com/vasyafrolova)

"Безумно красива;

Слишком откровенно, чтоб закидывать в инет.

Обалдеть! Красотка невероятная!

Самая красивая! Пузик мой.

Цей рік має бути чудовий!" - пишут пользователи.

Василиса Фролова уроженка Харькова. Ее настоящее имя Юлия. Девушка начинала свою карьеру с моделинга: дважды заслужила титул "Miss Body Beautiful of the world" (Сингапур, Турция). Работала моделью в Украине, в России и во Франции.

С 2003 года была ведущей на канале М1. Сейчас Василиса Фролова продолжает свою карьеру в качестве ведущей на телеканале "Прямой" и ведет эфиры на "Радио НВ".

Официально Фролова никогда не была замужем. По ее словам, штамп в паспорте - не самое важное и можно запросто обойтись без него, но блондинка не скрывает, что у нее есть любимый мужчина.

Напомним, что недавно Василиса Фролова переболела коронавирусом. Ведущая рассказала, как себя чувствует.