RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вагітна Василіса Фролова оголилася на фото, прикрившись лише бенгальськими вогнями

Автор: Світлана Мащенко

Вагітна телеведуча Василіса Фролова, яка нещодавно перехворіла на коронавірус, влаштувала гарячу фотосесію "в стилі Демі Мур".

42-річна зірка постала на фото в Instagram повністю оголеною, а на деяких кадрах грайливо прикрилася бенгальськими вогнями.

"При надії на 2021", - підписала пікантні кадри Фролова.

Цікаво, що коли дівчина оголосила про свою вагітність, вона жартувала, що виношує "короніала".

Василіса Фролова (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Шанувальники співачки розійшлися в думках: дехто висловив захоплення, а деякі вважають ці фото занадто відвертими для того, щоб викладати в мережу.

Василіса Фролова (фото: instagram.com/vasyafrolova)

  • "Шалено красива;
  • Занадто відверто, щоб закидати в інет.
  • Очманіти! Красуня неймовірна!
  • Найкрасивіша! Мій пузік.
  • Цей рік має бути чудовий!" - пишуть користувачі.

Василіса Фролова уродженка Харкова. Її справжнє ім'я Юлія. Дівчина починала свою кар'єру з моделінгу: двічі заслужила титул "Miss Beautiful Body of the world" (Сінгапур, Туреччина). Працювала моделлю в Україні, в Росії і у Франції.

З 2003 року була ведучою на каналі М1. Зараз Василіса Фролова продовжує свою кар'єру в якості ведучої на телеканалі "Прямий" і веде ефіри на Радіо "НВ".

Офіційно Фролова ніколи не була заміжня. За її словами, штамп у паспорті - не найважливіше і можна запросто обійтися без нього, але білявка не приховує, що у неї є коханий чоловік.

Нагадаємо, що нещодавно Василина Фролова перехворіла на коронавірус. Ведуча розповіла, як себе почуває.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України звездыВасилиса Фролова