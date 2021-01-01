Вагітна Василіса Фролова оголилася на фото, прикрившись лише бенгальськими вогнями

Вагітна телеведуча Василіса Фролова, яка нещодавно перехворіла на коронавірус, влаштувала гарячу фотосесію "в стилі Демі Мур".

42-річна зірка постала на фото в Instagram повністю оголеною, а на деяких кадрах грайливо прикрилася бенгальськими вогнями.

"При надії на 2021", - підписала пікантні кадри Фролова.

Цікаво, що коли дівчина оголосила про свою вагітність, вона жартувала, що виношує "короніала".

Василіса Фролова (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Шанувальники співачки розійшлися в думках: дехто висловив захоплення, а деякі вважають ці фото занадто відвертими для того, щоб викладати в мережу.

Василіса Фролова (фото: instagram.com/vasyafrolova)

"Шалено красива;

Занадто відверто, щоб закидати в інет.

Очманіти! Красуня неймовірна!

Найкрасивіша! Мій пузік.

Цей рік має бути чудовий!" - пишуть користувачі.

Василіса Фролова уродженка Харкова. Її справжнє ім'я Юлія. Дівчина починала свою кар'єру з моделінгу: двічі заслужила титул "Miss Beautiful Body of the world" (Сінгапур, Туреччина). Працювала моделлю в Україні, в Росії і у Франції.

З 2003 року була ведучою на каналі М1. Зараз Василіса Фролова продовжує свою кар'єру в якості ведучої на телеканалі "Прямий" і веде ефіри на Радіо "НВ".

Офіційно Фролова ніколи не була заміжня. За її словами, штамп у паспорті - не найважливіше і можна запросто обійтися без нього, але білявка не приховує, що у неї є коханий чоловік.

Нагадаємо, що нещодавно Василина Фролова перехворіла на коронавірус. Ведуча розповіла, як себе почуває.