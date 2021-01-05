Беременной Василисе Фроловой отказали в помощи в роддоме из-за COVID-19

Беременная украинская телеведущая Василиса Фролова, которая перед Новым годом заразилась коронавирусом, рассказала о том, как в одном из государственных роддомов ей отказали в помощи.

Фролова отметила, что врач не захотела провести обследование и назначить ей лечение. Кроме того, ей не захотели предоставить номер врача. Об этом инциденте телеведущая рассказала на своей странице в Facebook.

"Больная? Не ходите к нам! Если что-то ургентное - вызывайте скорую, но только к нам не приезжайте!" - так Фроловой ответили в больнице.

Она также рассказала, что один раз пришла на прием к своему доктору по записи, но когда врач вышла из кабинета, то спросила, не через час ли назначен прием, а после этого пошла курить.

Кроме того, она написала, что после заражения COVID-19 ей нужна была консультация врача по результатам анализов. Но она в течение трех дней не могла дозвониться к специалисту.

"В очередной раз, когда я попросила мне перезвонить, я случайно услышала голос врача. Она, как всегда, ответила: "Да не могу я с ней говорить, меня вообще главврач вызывает". Без лишних церемоний мне ответили: "Она не хочет с вами разговаривать" и бросили трубку!" - заявила Фролова.

Напомним, беременная Василиса Фролова обнажилась на фото, прикрывшись лишь бенгальскими огнями.

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