"Бешенная красота": Никитюк в дерзком мини и корсете покоряет образом соблазнительной морячки

Леся Никитюк – обладательница стройной фигуры и модельного роста. Ведущая может легко себе позволить носить откровенные соблазнительные наряды, подчеркивающие ее точеные формы. Недавно Леди Ле серьезно повздорила в сети с Алексеем Дурневым, который позволил себе уничижительные высказывания в адрес ведущей из-за ее внешних параметров, попутно обидев всех высоких девушек. Впрочем, телезвезде это настроение не испортило, и в этот же день она отправилась отдохнуть на лайнер и покататься по Днепру, попутно выгуляв соблазнительный белоснежный аутфит.