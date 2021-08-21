"Шалена краса": Нікітюк в зухвалому міні і корсеті підкорює образом спокусливої морячки

Леся Нікітюк - володарка стрункої фігури і модельного зросту. Ведуча може легко собі дозволити носити відверті спокусливі вбрання, що підкреслюють її точені форми. Нещодавно Леді Ле серйозно посварилася в мережі з Олексієм Дурневим, який дозволив собі принизливі висловлювання на адресу ведучої через її зовнішні параметри, попутно образивши всіх високих дівчат. Втім, телезірці це настрій не зіпсував, і в цей же день вона вирушила відпочити на лайнер і покататися по Дніпру, попутно вигулявши спокусливий білосніжний аутфіт.