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"Шалена краса": Нікітюк в зухвалому міні і корсеті підкорює образом спокусливої морячки

Автор: Styler

Леся Нікітюк - володарка стрункої фігури і модельного зросту. Ведуча може легко собі дозволити носити відверті спокусливі вбрання, що підкреслюють її точені форми. Нещодавно Леді Ле серйозно посварилася в мережі з Олексієм Дурневим, який дозволив собі принизливі висловлювання на адресу ведучої через її зовнішні параметри, попутно образивши всіх високих дівчат. Втім, телезірці це настрій не зіпсував, і в цей же день вона вирушила відпочити на лайнер і покататися по Дніпру, попутно вигулявши спокусливий білосніжний аутфіт.

Порцією ефектних знімків Леся поділилася з шанувальниками на сторінці в Instagram.

Леді Ле позує на кормі білосніжного судна в сміливому вбранні. На ній-напівпрозора спідниця міні оригінального крою, корсетний ліф і асиметричний верх. На голові - панамка від Руслана Багінського, яку вона легко перетворила на стильну матроську шапку, зробивши свій образ тематичним. Легкий, ледь помітний макіяж і елегантні витончені аксесуари довершили морський образ Лесі.

Леся Нікітюк приголомшила сміливим вбранням (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Круїз по Дніпру. Все смачно і вечірка смачна", - резюмувала Леді Ле.

Шанувальники прийшли в захват від зовнішнього вигляду народної улюблениці, а деякі навіть виявили несподівану схожість Лесі і Меган Маркл!

  • Яка ж красива
  • На останній фотці на Меган Маркл в блонді схожа. Але Леся краще
  • Шаленої краси Lesia
  • Супер фотосесія
  • Білосніжка
  • Фігура вогонь
  • Яка ж ти прекрасна
  • Стильно, вишукано і прекрасно
  • Сексуальна морячка

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк в топі і стильних джинсах показала свою прогулянку по вуличках Мадейри в Португалії.

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Леся Нікітюк