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Бесподобная! Горячая Даша Астафьева топлес в чулках свела с ума волнительными изгибами

Автор: Lite

Певица показала пикантный снимок в одних трусиках и чулках на подвязках

Даша Астафьева умеет превратить эротическую съемку в произведение искусства. Девушка так органично и естественно позирует в кадре, что ее откровенные фотосеты выглядят одновременно эстетично и сексуально. Это она доказала в очередной раз во время пикантной фотосессии, красуясь топлес, а горячими снимками поделилась в Instagram.

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На одном из кадров девушка расположилась в столе в нюдовом лифе и фатиновой юбке, а также прозрачных печатках. Макияж и прическа образуют гармоничный ретро-образ кинодивы 50-х.

А следующий кадр был куда смелее и раскованнее – Даша предстала перед поклонниками топлес в одних туссиках и чулках на поясе с подвязками. Она лежит на спинке кожаного дивана, сохраняя балланс.

"Каждый рывок, это не только наш смысл. Я верю, что искусство - это панацея для тех, кто ещё человек. Мы - люди. Мы - искусство!" - подписала Даша откровенное фото.

Поклонники не устояли пред жаркими чувственными снимками своей любимицы и искупали ее в овациях.

  • Браво фотографу за то что раскрыл и показал Дашу такой нежной глубокой, и красивой.
  • Как же вы прекрасны
  • Превосходные слова и чувственность
  • Даша, Вы очаровательная и потрясающая красотка. Шикарная девочка!
  • Изящность, вдохновение
  • Ну какая же ты конфета
  • Бесподобная девушка
  • Дашенька, вы богиня, идеал! Так держать!
  • Это просто шедевр

Напомним, что ранее Даша Астафьева запустила собственную линию одежды и выступила в качестве модели.

К слову, Даша Астафьева восхитила шикарным бюстом в вечернем платье.

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