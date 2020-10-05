Бесподобная! Горячая Даша Астафьева топлес в чулках свела с ума волнительными изгибами

Даша Астафьева умеет превратить эротическую съемку в произведение искусства. Девушка так органично и естественно позирует в кадре, что ее откровенные фотосеты выглядят одновременно эстетично и сексуально. Это она доказала в очередной раз во время пикантной фотосессии, красуясь топлес, а горячими снимками поделилась в Instagram.

На одном из кадров девушка расположилась в столе в нюдовом лифе и фатиновой юбке, а также прозрачных печатках. Макияж и прическа образуют гармоничный ретро-образ кинодивы 50-х.

А следующий кадр был куда смелее и раскованнее – Даша предстала перед поклонниками топлес в одних туссиках и чулках на поясе с подвязками. Она лежит на спинке кожаного дивана, сохраняя балланс.

"Каждый рывок, это не только наш смысл. Я верю, что искусство - это панацея для тех, кто ещё человек. Мы - люди. Мы - искусство!" - подписала Даша откровенное фото.

Поклонники не устояли пред жаркими чувственными снимками своей любимицы и искупали ее в овациях.

Браво фотографу за то что раскрыл и показал Дашу такой нежной глубокой, и красивой.

Как же вы прекрасны

Превосходные слова и чувственность

Даша, Вы очаровательная и потрясающая красотка. Шикарная девочка!

Изящность, вдохновение

Ну какая же ты конфета

Бесподобная девушка

Дашенька, вы богиня, идеал! Так держать!

Это просто шедевр

Напомним, что ранее Даша Астафьева запустила собственную линию одежды и выступила в качестве модели.

К слову, Даша Астафьева восхитила шикарным бюстом в вечернем платье.