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Незрівнянна! Гаряча Даша Астаф'єва топлес в панчохах звела з розуму хвилюючими вигинами

Автор: Lite

Співачка показала пікатнтний знімок в одних трусиках і панчохах на підв'язках

Даша Астаф'єва вміє перетворити еротичну зйомку у витвір мистецтва. Дівчина так органічно і природно позує в кадрі, що її відверті фотосети виглядають одночасно естетично і сексуально. Це вона довела в черговий раз під час пікатної фотосесії, красуючись топлес, а гарячими поділилася знімками в Instagram.

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На одному з кадрів дівчина розташувалася в столі в нюдовом ліфі і фатиновій спідниці, а також прозорих печатках. Макіяж і зачіска утворюють гармонійний ретро-образ кінодіви 50-х.

А наступний кадр був куди сміливіше і розкутіше – Даша постала перед шанувальниками топлес в одних туссиках і панчохах на поясі з підв'язками. Вона лежить на спинці шкіряного дивана, зберігаючи баланс.

"Кожен ривок, це не тільки наш сенс. Я вірю, що мистецтво - це панацея для тих, хто ще людина. Ми - люди. Ми - мистецтво!" - підписала Даша відверте фото.

Шанувальники не встояли перед жаркими чуттєвими знімками своєї улюблениці і скупали її в оваціях.

  • Браво фотографу за те, що розкрив і показав Дашу такою ніжною, глибокою і красивою.
  • Як же ви прекрасні
  • Чудові слова і чуттєвість
  • Даша, Ви чарівна і приголомшлива красуня. Шикарна дівчинка!
  • Витонченість, натхнення
  • Ну яка ж ти цукерка
  • Незрівнянна дівчина
  • Дашенька, ви богиня, ідеал! Так тримати!
  • Це просто шедевр

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва запустила власну лінію одягу і виступила в якості моделі.

До слова, Даша Астаф'єва захопила шикарним бюстом у вечірній сукні.

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Новини України Даша Астаф'єва