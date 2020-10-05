Незрівнянна! Гаряча Даша Астаф'єва топлес в панчохах звела з розуму хвилюючими вигинами

Співачка показала пікатнтний знімок в одних трусиках і панчохах на підв'язках
Даша Астаф'єва вміє перетворити еротичну зйомку у витвір мистецтва. Дівчина так органічно і природно позує в кадрі, що її відверті фотосети виглядають одночасно естетично і сексуально. Це вона довела в черговий раз під час пікатної фотосесії, красуючись топлес, а гарячими поділилася знімками в Instagram.
На одному з кадрів дівчина розташувалася в столі в нюдовом ліфі і фатиновій спідниці, а також прозорих печатках. Макіяж і зачіска утворюють гармонійний ретро-образ кінодіви 50-х.
А наступний кадр був куди сміливіше і розкутіше – Даша постала перед шанувальниками топлес в одних туссиках і панчохах на поясі з підв'язками. Вона лежить на спинці шкіряного дивана, зберігаючи баланс.
"Кожен ривок, це не тільки наш сенс. Я вірю, що мистецтво - це панацея для тих, хто ще людина. Ми - люди. Ми - мистецтво!" - підписала Даша відверте фото.
Шанувальники не встояли перед жаркими чуттєвими знімками своєї улюблениці і скупали її в оваціях.
Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва запустила власну лінію одягу і виступила в якості моделі.
До слова, Даша Астаф'єва захопила шикарним бюстом у вечірній сукні.