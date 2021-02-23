UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Безумная любовь: Эмили Ратаковски показала редкие фото с мужем в честь годовщины свадьбы

Автор: Lite

Эмили Ратаковски отметила 3 года со дня свадьбы со своим любимым мужчиной Себастьяном Беар-МакКлардом. Влюбленные поженились в 2018-м году спустя всего несколько недель отношений и ни разу не пожалели об этом решении.

На трогательных общих снимках, которые Ратаковски запостила себе в сториз, они выглядят невероятно счастливыми и по уши влюбленными.

На свадьбе Эмили была одета в горчично-желтый брючный костюм, а также шляпку с вуалью. А ее жених - в костюм бледно-голубого оттенка. Выглядела пара по-бунтарски неофициально и невероятно мило. Они обнимаются, целуются и просто дурачатся. Эмили также показала роскошные обручальные кольца с крупными бриллиантами.

Эмили Ратаковски на архивных фото (фото: instagram.com/emrata)

"3 безумных года самого большого роста и самой большой любви", - написала соблазнительная актриса и модель под общим фото и добавила: "Моя семья".

Напомним, Эмили вскоре родит первенца от любимого мужа. Недавно будущая мама устроила вечеринку babу shower, символизирующую скорое появление малыша на свет и его приветствие всеми родными.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Эмили Ратаковскимодельактрисамамамуж
Читайте также
44-летняя Риз Уизерспун в цветастом мини-платье покорила стройной фигурой
Будущая супермодель: Синди Кроуфорд восхитила красотой на редком детском фото
Прогноз погоды