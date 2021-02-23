Безумная любовь: Эмили Ратаковски показала редкие фото с мужем в честь годовщины свадьбы

На свадьбе Эмили была одета в горчично-желтый брючный костюм, а также шляпку с вуалью. А ее жених - в костюм бледно-голубого оттенка. Выглядела пара по-бунтарски неофициально и невероятно мило. Они обнимаются, целуются и просто дурачатся. Эмили также показала роскошные обручальные кольца с крупными бриллиантами.

Эмили Ратаковски на архивных фото (фото: instagram.com/emrata)

"3 безумных года самого большого роста и самой большой любви", - написала соблазнительная актриса и модель под общим фото и добавила: "Моя семья".