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Божевільне кохання: Емілі Ратаковскі показала рідкісні фото з чоловіком на честь річниці весілля

Автор: Lite

Емілі Ратаковскі відзначила 3 роки з дня весілля зі своїм коханим чоловіком Себастьяном Беар-МакКлардом. Закохані одружилися у 2018-му році через декілька тижнів відносин і жодного разу не пошкодували про це рішення.

На зворушливих загальних знімках, які Ратаковскі запостила собі в сторіз, вони виглядають неймовірно щасливими і по вуха закоханими.

На весіллі Емілі була одягнена в гірчично-жовтий брючний костюм, а також капелюшок з вуаллю. А її наречений - в костюм блідо-блакитного відтінку. Виглядала пара по-бунтарськи неофіційно і неймовірно мило. Вони обіймаються, цілуються і просто дуріють. Емілі також показала розкішні обручки з великими діамантами.

Емілі Ратаковскі на архівних фото (фото: instagram.com/emrata)

"3 божевільних роки найбільшого зростання і найбільшого кохання", - написала зваблива актриса і модель під спільним фото і додала: "Моя сім'я".

Нагадаємо, Емілі незабаром народить первістка від коханого чоловіка. Нещодавно майбутня мама влаштувала вечірку babу shower, яка символізує швидку появу малюка на світ і його вітання усіма рідними.

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