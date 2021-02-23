Божевільне кохання: Емілі Ратаковскі показала рідкісні фото з чоловіком на честь річниці весілля

На весіллі Емілі була одягнена в гірчично-жовтий брючний костюм, а також капелюшок з вуаллю. А її наречений - в костюм блідо-блакитного відтінку. Виглядала пара по-бунтарськи неофіційно і неймовірно мило. Вони обіймаються, цілуються і просто дуріють. Емілі також показала розкішні обручки з великими діамантами.

Емілі Ратаковскі на архівних фото (фото: instagram.com/emrata)

"3 божевільних роки найбільшого зростання і найбільшого кохання", - написала зваблива актриса і модель під спільним фото і додала: "Моя сім'я".