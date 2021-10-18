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В бикини и на яхте: Леся Никитюк показала лучшие моменты своего 33-летия

Автор: Styler

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк 19 октября будет отмечать день рождения - ей исполнится 34 года. По этому поводу артистка решила вспомнить самые яркие и приятные моменты, что произошли с ней в возрасте 33 лет.

За день до торжества Леди Ле опубликовала в Instagram красочную подборку кадров за прошедший год своей жизни.

Звезда показала снимки с отдыха, на которых она позирует в бикини в бассейне, наслаждается завтраком на Мадейре и прогулкой на яхте в роскошном платье.

Также в подборку попали снимки с семьей - Леся показала родителей, которые в этом году отмечали годовщину свадьбы, и своих двух племянниц. Конечно же, не забыла она и про любимую собачку Рафика!

Также в свои 33 Никитюк целовалась с козой, ела шаурму, много работала и проводила время в гримерках, примеряя сексуальные наряды.

Леся Никитюк показала лучшие моменты прошедшего года своей жизни накануне дня рождения (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Телефон нагадав, що в мене завтра День Народження, вирішила згадати кращі моменти свого 33-го", - подписала снимки ведущая.

Поклонники не стали скупиться на комплименты для Леси, а некоторые уже и принялись поздравлять ее с днем рождения.

  • Год был насыщенным!!! А новый ещё круче будет
  • Леся, поздравляю Вас с Днём рождения!!! Здоровья и удачи!!! Спасибо за Ваш позитив и улыбку, которую дарите нам
  • Сногшибательная девушка, не 33, а 18
  • Красотка!!
  • Замуж давно пора, а не вот это вот все
  • С наступающим
  • Леся, ти - просто аґонь
  • Эти ноги-ноги шикарные
  • Божеее...какая кошка
  • Ай да Леся, Ай да Никитючка, что же ты делаешь со мной

Ранее мы писали, что Леся Никитюк не сдержала возмущения из-за качества в сфере услуг в Украине.

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Леся Никитюк