В бикини и на яхте: Леся Никитюк показала лучшие моменты своего 33-летия

Звезда показала снимки с отдыха, на которых она позирует в бикини в бассейне, наслаждается завтраком на Мадейре и прогулкой на яхте в роскошном платье.

Также в подборку попали снимки с семьей - Леся показала родителей, которые в этом году отмечали годовщину свадьбы, и своих двух племянниц. Конечно же, не забыла она и про любимую собачку Рафика!

Также в свои 33 Никитюк целовалась с козой, ела шаурму, много работала и проводила время в гримерках, примеряя сексуальные наряды.

Леся Никитюк показала лучшие моменты прошедшего года своей жизни накануне дня рождения (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Телефон нагадав, що в мене завтра День Народження, вирішила згадати кращі моменти свого 33-го", - подписала снимки ведущая.

Поклонники не стали скупиться на комплименты для Леси, а некоторые уже и принялись поздравлять ее с днем рождения.