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У бікіні та на яхті: Леся Нікітюк показала найкращі моменти свого 33-річчя

Автор: Styler

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк 19 жовтня відзначатиме день народження - їй виповниться 34 роки. З цього приводу артистка вирішила згадати найяскравіші і приємні моменти, що відбулися з нею у віці 33 років.

За день до торжества Леді Ле опублікувала в Instagram барвисту добірку кадрів за минулий рік свого життя.

Зірка показала знімки з відпочинку, на яких вона позує в бікіні в басейні, насолоджується сніданком на Мадейрі і прогулянкою на яхті в розкішній сукні.

Також в добірку потрапили знімки з сім'єю - Леся показала батьків, які цього року відзначали річницю весілля, і своїх двох племінниць. Звичайно ж, не забула вона і про улюблену собачку Рафіка!

Також у свої 33 Нікітюк цілувалася з козою, їла шаурму, багато працювала і проводила час в гримерках, приміряючи сексуальні вбрання.

Леся Нікітюк показала найкращі моменти минулого року свого життя напередодні дня народження (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Телефон нагадав, що в мене завтра День Народження, вирішила згадати кращі моменти свого 33-го", - підписала знімки ведуча.

Шанувальники не стали скупитися на компліменти для Лесі, а деякі вже і почали вітати її з днем народження.

  • Рік був насиченим!!! А новий ще крутіше буде
  • Леся, вітаю Вас з Днем народження!!! Здоров'я і удачі!!! Дякуємо за ваш позитив і посмішку, яку даруєте нам
  • Карколомна дівчина, не 33, а 18
  • Красуня!!
  • Заміж давно пора, а не ось це ось все
  • З наступаючим
  • Леся, ти - просто аґонь
  • Ці ноги-ноги шикарні
  • Божеее...яка кішка
  • Ай да Леся, Ай да Нікітючка, що ж ти робиш зі мною

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк не стримала обурення через якість у сфері послуг в Україні.

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Леся Нікітюк