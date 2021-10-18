У бікіні та на яхті: Леся Нікітюк показала найкращі моменти свого 33-річчя

Зірка показала знімки з відпочинку, на яких вона позує в бікіні в басейні, насолоджується сніданком на Мадейрі і прогулянкою на яхті в розкішній сукні.

Також в добірку потрапили знімки з сім'єю - Леся показала батьків, які цього року відзначали річницю весілля, і своїх двох племінниць. Звичайно ж, не забула вона і про улюблену собачку Рафіка!

Також у свої 33 Нікітюк цілувалася з козою, їла шаурму, багато працювала і проводила час в гримерках, приміряючи сексуальні вбрання.

Леся Нікітюк показала найкращі моменти минулого року свого життя напередодні дня народження (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Телефон нагадав, що в мене завтра День Народження, вирішила згадати кращі моменти свого 33-го", - підписала знімки ведуча.

Шанувальники не стали скупитися на компліменти для Лесі, а деякі вже і почали вітати її з днем народження.