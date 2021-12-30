В бикини круглый год: Тина Кунаки, Изабель Гулар и другие звезды на жарких пляжных фото

Помимо жены Венсана Касселя, в Бразилию отправились также супермодели Алессандра Амбросио и Жизель Оливейра. Одна из самых спортивных моделей в мире Изабель Гулар, как и ее коллега Фрида Аасен ежедневно радуют порцией вдохновляющих снимков с пляжей Сен-Барта. Обе красавицы обожают мотивировать поклонников на спорт.

Здесь же проводят зимние каникулы телеведущая Лорен Санчес и основатель Amazon Джефф Безос. А вот Кэндис Свейнпол порадовала красочными фото из своей родной Африки. Кто еще решил отправиться в лето, смотрите ниже.

Фрида Аасен (фото: instagram.com/frida_aasen)

Изабель Гулар с бойфрендом (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Кэндис Свейнпол (фото: instagram.com/angelcandices)

Лорен Санчес и Джефф Безос (фото: instagram.com/laurenwsanchez)

Жизель Оливейра (фото: instagram.com/giizeleoliveira)

Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)

Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)