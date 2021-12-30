У бікіні цілий рік: Тіна Кунакі, Ізабель Гулар та інші зірки на жарких пляжних фото

Крім дружини Венсана Касселя, до Бразилії вирушили також супермоделі Алессандра Амбросіо і Жизель Олівейра. Одна з найбільш спортивних моделей в світі Ізабель Гулар, як і її колега Фріда Аасен щодня радують порцією надихаючих знімків з пляжів Сен-Барта. Обидві красуні обожнюють мотивувати шанувальників на спорт.

Тут же проводять зимові канікули телеведуча Лорен Санчес і засновник Amazon Джефф Безос. А ось Кендіс Свейнпол порадувала барвистими фото зі своєї рідної Африки. Хто ще вирішив вирушити в літо, дивіться нижче.

Фріда Аасен (фото: instagram.com/frida_aasen)

Ізабель Гулар з хлопцем (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Кендіс Свейнпол (фото: instagram.com/angelcandices)

Лорен Санчес і Джефф Безос (фото: instagram.com/laurenwsanchez)

Жизель Олівейра (фото: instagram.com/giizeleoliveira)

Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Тіна Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)

Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)