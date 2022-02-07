UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Билли Айлиш остановила концерт ради поклонницы

Автор: Сергей Кулик

Билли Айлиш пришлось остановить свое выступление, чтобы помочь фанатке получить ингалятор.

Об этом передает CNN.

Обладательница "Грэмми" выступала на State Farm Arena в рамках своего мирового турне "Happier Than Ever", однако ей пришлось остановить свой концерт. Айлиш заметила, что одна из поклонниц перед сценой испытывает трудности со здоровьем.

Звезда остановила выступление и обратилась к ней, спросив, не нужен ли ингалятор. Когда девушка ответила утвердительно, певица попросила членов службы безопасности найти его для фанатки. Пока охрана искала ингалятор, Билли Айлиш попросила пришедших на концерт не толпиться и немного подождать.

"Я жду, когда люди будут в порядке, пока я не продолжу", - сообщила певица.

Спустя некоторе время девушке стало лучше и она осталась в зале

Видео стало сразу же стало вирусным, а фанаты Айлиш восхитились её заботой и внимательностью. Некоторые поклонники истолковали действия поп-певицы как пощечину артисту Трэвису Скотту, который продолжал свое шоу на печально известном мероприятии Astroworld.

Инцидент на Astroworld произошел 5 ноября, в первый день фестиваля. Масса людей пыталась подойти ближе к сцене, когда на ней появился Трэвис Скотт, из‑за чего некоторые теряли равновесие и падали без сознания. Изначально сообщалось о смерти восьми человек. Позднее в больницах умерли еще два посетителя.

Ранее мы упоминали о том, что Билли Айлиш кардинально сменила прическу и побила рекорд Селены Гомес в Instagram

Читайте LITE в Google News
Билли Айлиш