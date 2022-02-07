Билли Айлиш остановила концерт ради поклонницы

Обладательница "Грэмми" выступала на State Farm Arena в рамках своего мирового турне "Happier Than Ever", однако ей пришлось остановить свой концерт. Айлиш заметила, что одна из поклонниц перед сценой испытывает трудности со здоровьем.

Звезда остановила выступление и обратилась к ней, спросив, не нужен ли ингалятор. Когда девушка ответила утвердительно, певица попросила членов службы безопасности найти его для фанатки. Пока охрана искала ингалятор, Билли Айлиш попросила пришедших на концерт не толпиться и немного подождать.

"Я жду, когда люди будут в порядке, пока я не продолжу", - сообщила певица.

Спустя некоторе время девушке стало лучше и она осталась в зале

Видео стало сразу же стало вирусным, а фанаты Айлиш восхитились её заботой и внимательностью. Некоторые поклонники истолковали действия поп-певицы как пощечину артисту Трэвису Скотту, который продолжал свое шоу на печально известном мероприятии Astroworld.

Инцидент на Astroworld произошел 5 ноября, в первый день фестиваля. Масса людей пыталась подойти ближе к сцене, когда на ней появился Трэвис Скотт, из‑за чего некоторые теряли равновесие и падали без сознания. Изначально сообщалось о смерти восьми человек. Позднее в больницах умерли еще два посетителя.