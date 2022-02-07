Біллі Айліш зупинила концерт заради фанатки

Володарка " Греммі "виступала на State Farm Arena в рамках свого світового турне" Happier Than Ever", проте їй довелося зупинити свій концерт. Айліш помітила, що у одна з прихильниць перед сценою зазнає труднощів зі здоров'ям.

Зірка зупинила виступ і звернулася до неї, запитавши, чи не потрібен інгалятор. Коли дівчина відповіла ствердно, співачка попросила членів Служби безпеки знайти його для фанатки. Поки Охорона шукала інгалятор, Біллі Айліш попросила шанувальників не товпитися і трохи почекати.

"Я чекаю, коли люди будуть в порядку, поки я не продовжу", - повідомила співачка.

Через деякий час дівчині стало краще і вона залишилася в залі

Відео стало відразу ж стало вірусним, а фанати Айліш захопилися її турботою і уважністю. Деякі шанувальники тлумачили дії поп-співачки як ляпас артисту Тревісу Скотту, який продовжував своє шоу на ганебному заході Astroworld.

Інцидент на Astroworld стався 5 листопада, в перший день фестивалю. Маса людей намагалася підійти ближче до сцени, коли на ній з'явився Тревіс Скотт, через що деякі втрачали рівновагу і падали без свідомості. Спочатку повідомлялося про смерть восьми осіб. Пізніше в лікарнях померли ще два відвідувачі.