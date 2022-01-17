Битва бикини: Каменских, Осадчая, Огневич и другие похвастались фигурами на отдыхе

Катя Осадчая вместе с мужем Юрием Горбуновым и средним сыном Иваном выбрала этой зимой экзотический Таиланд. 38-летняя мама троих детей не стесняется показывать тело в купальнике, восхищая подтянутыми формами - а ведь младший родился всего 4 месяца назад!

Украинские знаменитости показали фигуры в купальника на отдыхе (фото: instagram.com/kosadcha)

Экс-"Холостячка" Злата Огневич также отправилась в необычное место - певица сверкнула роскошной фигурой на пляже на острове Занзибар, что в Танзании.

Украинские знаменитости показали фигуры в купальника на отдыхе (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Настя Каменских не стала изменять своей любимой Мексике, где отдыхает с мужем Потапом. Артистка взволновала аппетитными изгибами в "хищном" бикини, надев сверху неоновое платье-сетку.

Украинские знаменитости показали фигуры в купальника на отдыхе (фото: instagram.com/kamenskux)

Также в Мексике находится и Надя Дорофеева. Исполнительница проводит каникулы в компании мужа Владимира Дантеса, который делает ей эффектные фото в купальниках.

Украинские знаменитости показали фигуры в купальника на отдыхе (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Даша Астафьева выбрала Доминикану, где будоражит местных мужчин, соблазнительно позируя в бикини с леопардовым принтом.

Украинские знаменитости показали фигуры в купальника на отдыхе (фото: instagram.com/da_astafieva)

Экс-"НеАнгел" Виктория Смеюха улетела на любимые Мальдивы, где сделала красочное фото в ярко-голубом купальнике.

Украинские знаменитости показали фигуры в купальника на отдыхе (фото: instagram.com/vikanablack)

Ее бывшая коллега по группе Слава Каминская отдала предпочтение Занзибару, где томно присела на белоснежный песок в голубом бикини.

Украинские знаменитости показали фигуры в купальника на отдыхе (фото: instagram.com/babaslavka)