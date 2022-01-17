Битва бікіні: Каменських, Осадча, Огнєвіч та інші похвалилися фігурами на відпочинку

Катя Осадча разом з чоловіком Юрієм Горбуновим і середнім сином Іваном вибрала цієї зими екзотичний Таїланд. 38-річна мама трьох дітей не соромиться показувати тіло в купальнику, захоплюючи підтягнутими формами - але ж молодший народився всього 4 місяці тому!

Українські знаменитості показали фігури в купальника на відпочинку (фото: instagram.com/kosadcha)

Екс-"Холостячка" Злата Огнєвіч також вирушила в незвичайне місце - співачка блиснула розкішною фігурою на пляжі на острові Занзібар, що в Танзанії.

Українські знаменитості показали фігури в купальника на відпочинку (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Настя Каменських не стала зраджувати своїй коханій Мексиці, де відпочиває з чоловіком Потапом. Артистка схвилювала апетитними вигинами в "хижому" бікіні, надівши зверху неонову сукню-сітку.

Українські знаменитості показали фігури в купальника на відпочинку (фото: instagram.com/kamenskux)

Також в Мексиці знаходиться і Надя Дорофєєва. Виконавиця проводить канікули в компанії чоловіка Володимира Дантеса, який робить їй ефектні фото в купальниках.

Українські знаменитості показали фігури в купальника на відпочинку (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Даша Астаф'єва вибрала Домінікану, де розбурхує місцевих чоловіків, спокусливо позуючи в бікіні з леопардовим принтом.

Українські знаменитості показали фігури в купальника на відпочинку (фото: instagram.com/da_astafieva)

Екс-"НеАнгел" Вікторія Смеюха полетіла на улюблені Мальдіви, де зробила барвисте фото в яскраво-блакитному купальнику.

Українські знаменитості показали фігури в купальника на відпочинку (фото: instagram.com/vikanablack)

Її колишня колега по групі Слава Камінська віддала перевагу Занзібару, де млосно присіла на білосніжний пісок в блакитному бікіні.

Українські знаменитості показали фігури в купальника на відпочинку (фото: instagram.com/babaslavka)