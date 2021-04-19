UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В блузе на голое тело: 51-летняя Кэтрин Зета-Джонс покорила сеть точеной фигурой

Автор: Lite

Кэтрин Зета-Джонс порадовала фанатов новым фото, на котором выглядит невероятно молодо.

На снимке звезда также демонстрирует роскошное тело.

Кэтрин Зета-Джонс 51, но на ее уникальной красоте это не сказалось. Звезда выглядит очень молодо и часто демонстрирует это в своем блоге. Одно из недавних фото супруга Майкла Дугласа посвятила новому роскошному образу.

Кэтрин Зета-Джонс в новом образе (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Кэтрин одета в белоснежную блузу со смелым декольте, которая оголила ее грудь. Дополнили наряд ультрамодные серьги-цепи, вечерний выразительный макияж, а также пышная укладка. Кэтрин радостно улыбается, заигрывая с публикой, показав в камеру язык.

Глядя на гладкую кожу актрисы, ее стройную фигуру и лучезарную улыбку, многие просто потеряли дар речи. "Ты так прекрасна", "Боже, неземная красота!", "Вау", "О боже", "Восхитительная женщина!", "Милашка", "Прекрасная картинка", - не утихает сеть, несмотря на то что кадр выложен достаточно давно.

К слову, с тех пор как Кэтрин начала выпускать собственную линию одежды, она часто публикует роскошные и весьма откровенные наряды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины актерактрисакрасотафигура
Читайте также
Как вписать солнцезащитные средства в макияж: полезные хитрости от косметолога
Платье-майка и объемный жакет: Анджелина Джоли в образе total black отправилась на шопинг
Прогноз погоды