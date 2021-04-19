В блузі на голе тіло: 51-річна Кетрін Зета-Джонс підкорила мережу витонченою фігурою

Кетрін Зета-Джонс порадувала фанатів новим фото, на якому виглядає неймовірно молодо.
На фото зірка також демонструє розкішне тіло.
Кетрін Зета-Джонс 51, але на її унікальній красі це не позначилося. Зірка виглядає дуже молодо і часто демонструє це у своєму блозі. Одне з недавніх фото дружина Майкла Дугласа присвятила новому розкішному аутфіту.
Кетрін одягнена в білу блузку зі сміливим декольте, яка оголила її груди. Доповнили вбрання ультрамодні сережки-ланцюги, вечірній виразний макіяж, а також пишна зачіска. Кетрін радісно посміхається, заграючи з публікою, показавши в камеру язика.
Дивлячись на гладку шкіру актриси, її струнку фігуру і щиру посмішку, багато хто просто втратив дар мови. "Ти прекрасна", "Боже, неземна краса!", "Вау", "О боже", "Чудова жінка!", "Милашка", "Прекрасна картинка", - не вщухає мережа, незважаючи на те, що кадр викладений досить давно.
До речі, з тих пір як Кетрін почала випускати власну лінію одягу, вона часто публікує розкішні і доволі відверті вбрання.