С богатым будет не по себе: Леся Никитюк рассказала, каким должен быть ее мужчина

По словам Леси, ее мужчина тоже должен много работать и развиваться, а еще веселить ее, ведь чувство юмора немаловажно.

"Мне комфортно с человеком, с которым у нас сходятся пазлы миров. Я очень занята. Когда мужчина тоже много работает, и мы встречаемся после долгого трудового дня - это классно. Ведь для меня важно, чтобы он тоже развивался, был готов работать, не был лентяем, брал на себя ответственность. Еще обязательно хорошее чувство юмора - мне должно быть очень весело", - поделилась ведущая.

Леся Никитюк раскрыла, какой мужчина может покорить ее сердце (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

При этом избранник вовсе не обязан быть богат, ведь девушка и сама очень хорошо зарабатывает. Скорее это даже стало бы минусом для нее.

"Комфортно с мужчиной, который не меряется со мной в зарабатывании денег. Который станет мне другом, будет общаться на разные темы и понимать меня. С богатым человеком, у которого миллионы, мне, наверное, будет не по себе", - призналась Никитюк.