З багатим буде не по собі: Леся Нікітюк розповіла, яким має бути її чоловік

За словами Лесі, її чоловік теж повинен багато працювати і розвиватися, а ще веселити її, адже почуття гумору важливо.

"Мені комфортно з людиною, з якою у нас сходяться пазли світів. Я дуже зайнята. Коли чоловік теж багато працює, і ми зустрічаємося після довгого трудового дня - це класно. Адже для мене важливо, щоб він теж розвивався, був готовий працювати, не був ледарем, брав на себе відповідальність. Ще обов'язково гарне почуття гумору - мені повинно бути дуже весело", - поділилася ведуча.

Леся Нікітюк розкрила, який чоловік може підкорити її серце (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

При цьому обранець зовсім не зобов'язаний бути багатий, адже дівчина і сама дуже добре заробляє. Швидше це навіть стало б мінусом для неї.

"Комфортно з чоловіком, який не міряється зі мною в зароблянні грошей. Який стане мені другом, буде спілкуватися на різні теми і розуміти мене. З багатою людиною, у якої мільйони, мені, напевно, буде не по собі", - зізналася Нікітюк.