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Богиня: Екатерина Кухар в платье с открытой спиной шокировала фанатов красотой

Автор: Lite

Судья "Танцы со звездами 2020" восхитила красотой

Екатерина Кухар - одна из самых любимых зрителями телеперсон. Судья "Танцы со звездами 2020" - бесконечный источник вдохновения для ее фолловеров, то она радует стильными образами, то шикарной фигурой, то натуральной красотой.

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На этот раз в своем микроблоге Катерина запостила чувственный снимок: звезда демонстрирует шикарную фигуру в шифоновом платье с открой спиной. Кухар стоит спиной к фотографу, немного повернув голову, ее волосы собраны в стильный пучок, она обнимает сама себя плечи. Снимок сделан в черно-белом стиле, два кадра фотограф соединил в одном снимке, что делает фото очень атмосферным.

"Искусство ведет человека к усовершенствованию...", - лаконично подписала снимок Кухар.

Катерина Кухар в очередной раз восхитила своей красотой (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/)

"Богиня", "Восхищаюсь, обожаю!", "Дуже гарно та заворожуюче", "Просто вау", "Вот это краста", - написали поклонники под снимком своему кумиру.

Напомним, что Катерина Кухар показала стройные ножки в изысканном наряде, чем вызвала бурю восторга у фолловеров.

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