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Богиня: Катерина Кухар в сукні з відкритою спиною шокувала фанатів красою

Автор: Lite

Суддя "Танці з зірками 2020" захопила красою

Катерина Кухар - одна з найулюбленіших глядачами телеперсон. Судья "Танці з зірками 2020" - невичерпне джерело натхнення для її фоловерів, то вона радує стильними образами, то шикарною фігурою, то натуральною красою.

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На цей раз у своєму мікроблозі Катерина запостила чуттєвий знімок: зірка демонструє шикарну фігуру в шифоновій сукні з відкрий спиною. Кухар стоїть спиною до фотографа, трохи повернувши голову, її волосся зібране в стильний пучок, вона обіймає сама себе плечі. Знімок зроблений в чорно-білому стилі, два кадри фотограф поєднав в одному знімку, що робить фото дуже атмосферним.

"Мистецтво веде людину до вдосконалення...", - лаконічно підписала знімок Кухар.

Катерина Кухар в черговий раз вразила своєю красою (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/)

"Богиня", "Захоплююся, обожнюю!", "Дуже гарно та заворожуюче", "Просто вау", "Ось це краста", - написали шанувальники під знімком свого кумира.

Нагадаємо, що Катерина Кухар показала стрункі ніжки у вишуканому вбранні, чим викликала бурю захоплення у фоловерів.

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