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Полностью обнаженная Эмили Ратаковски взорвала сеть новой откровенной фотосессией

Автор: Lite

Эмили Ратаковски снова снялась полностью обнаженной. В этот раз за фотосессию отвечали лучшие мастера индустрии.

Снимки Эмили появились на странице модели, а также фотографов и визажистов в сети Instagram.

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Эмили Ратаковски показала новые фото, на которых позирует полностью голой на последних месяцах беременности. Будущая мама не смогла удержаться от восторженных комментариев, поблагодарив всех, кто сделал эту съемку столь особенной для нее.


Эмили Ратаковски в новой съемке (фото: instagram.com/emrata; instagram.com/inezandvinoodh)

"Я так невероятно благодарна за этот особенный момент в моей жизни, запечатленный сотрудниками и друзьями моей мечты, @inezandvinoodh. Спасибо!! Я была здесь на 33-й неделе", - написала модель. На снимках она предстала с ярким макияжем от гуру визажа Ханга Ванго, а также пышной укладкой от стилиста по волосам Джимми Пола. Снимал девушку дуэт фешн-фотографов Inez & Vinoodh.

"Богиня", "Это рай", "Так красиво", "Я не могу насмотреться", "Вау!", - отреагировали фанаты звезды. Многие признались, что уже просто не могут дождаться, когда Эмили наконец станет мамой. Впрочем, сама Ратаковски также часто повторяет, что мечтает увидеться со своим "ангелочком".

Стоит отметить, что сама Эмили также часто делает откровенные фото в своем доме, на которых позирует голой. Так, недавно она покорила сеть снимками из собственной ванной.

Также на прошлой неделе Ратаковски отправилась на прогулку в стильном пуховике и спортивном костюме.

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Новости Украины беременностьмодельЭмили Ратаковски
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