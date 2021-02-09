RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Повністю оголена Емілі Ратаковскі підірвала мережу новою відвертою фотосесією

Автор: Lite

Емілі Ратаковскі знову знялася повністю оголеною. Цього разу за фотосесію відповідали кращі майстри індустрії.

Знімки Емілі з'явилися на сторінці моделі, а також фотографів та візажистів в мережі Instagram.

Популярні новини
Ненавиджу їсти вранці: Наталя Могилевська дала рецепт ідеального корисного сніданку 05 лютого 2021
Ідеальна! Ксенія Мішина в бікіні приголомшила точеними формами в "казковому місці" 06 лютого 2021
Наталю Могилевську не впізнали шанувальники після "маніпуляцій" з обличчям 02 лютого 2021
Особняк Насті Каменських і Потапа показали з висоти пташиного польоту (відео) 06 лютого 2021
Віктор Павлік розсекретив стать майбутньої дитини від четвертої дружини 02 лютого 2021
Чисти картоплю, я виїжджаю: Леся Нікітюк схвилювала мережу фото з ефектним чоловіком і зізналася йому в любові 07 лютого 2021
Ще молодше: 54-річна Сальма Хайєк показала, як "освіжити" обличчя за допомогою одягу 04 лютого 2021
Олег Винник підкорив українців виконанням всесвітньо відомого хіта 05 лютого 2021
Онучка президента України здивує появою на ТБ-шоу: дуже хвилювалася 07 лютого 2021
Три щасливі крихітки: Світлана Лобода показала дочок і похвалилася подарунком від коханого 07 лютого 2021

Емілі Ратаковскі показала нові фото, на яких позує повністю голою на останніх місяцях вагітності. Майбутня мама не змогла утриматися від захоплених коментарів, подякувавши всім, хто зробив цю зйомку настільки особливою для неї.


Емілі Ратаковскі в новій зйомці (фото: instagram.com/emrata; instagram.com/inezandvinoodh)

"Я так неймовірно вдячна за цей особливий момент в моєму житті, відображений співробітниками та друзями моєї мрії, @inezandvinoodh. Спасибі!! Я була тут на 33-му тижні", - написала модель. На знімках вона постала з яскравим макіяжем від гуру візажу Ханга Ванго, а також пишною укладкою від стиліста по волоссю Джиммі Пола. Знімав дівчину дует фешн-фотографів Inez & Vinoodh.

"Богиня", "Це рай", "Так гарно", "Я не можу надивитися", "Вау!", - відреагували фанати зірки. Багато з них зізналися, що вже просто не можуть дочекатися, коли Емілі нарешті стане мамою. Втім, сама Ратаковскі також часто повторює, що мріє побачитися зі своїм "янголятком".

Варто відзначити, що сама Емілі також часто робить відверті фото у своєму домі, на яких позує голою. Так, нещодавно вона підкорила мережу знімками з власною ванної кімнати.

Також на тому тижні Ратаковскі вирушила на прогулянку в стильному пуховику і спортивному костюмі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України беременностьмодельЭмили Ратаковски
Читайте також
Вона ідеальна: 20-річна дочка Джуда Лоу блиснула розкішною фігурою в новій зйомці
Фігура мрії: напівоголена Белла Хадід демонструє ідеальне тіло у купальнику
Прогноз погоди