Повністю оголена Емілі Ратаковскі підірвала мережу новою відвертою фотосесією

Емілі Ратаковскі показала нові фото, на яких позує повністю голою на останніх місяцях вагітності. Майбутня мама не змогла утриматися від захоплених коментарів, подякувавши всім, хто зробив цю зйомку настільки особливою для неї.



Емілі Ратаковскі в новій зйомці (фото: instagram.com/emrata; instagram.com/inezandvinoodh)

"Я так неймовірно вдячна за цей особливий момент в моєму житті, відображений співробітниками та друзями моєї мрії, @inezandvinoodh. Спасибі!! Я була тут на 33-му тижні", - написала модель. На знімках вона постала з яскравим макіяжем від гуру візажу Ханга Ванго, а також пишною укладкою від стиліста по волоссю Джиммі Пола. Знімав дівчину дует фешн-фотографів Inez & Vinoodh.

"Богиня", "Це рай", "Так гарно", "Я не можу надивитися", "Вау!", - відреагували фанати зірки. Багато з них зізналися, що вже просто не можуть дочекатися, коли Емілі нарешті стане мамою. Втім, сама Ратаковскі також часто повторює, що мріє побачитися зі своїм "янголятком".

Варто відзначити, що сама Емілі також часто робить відверті фото у своєму домі, на яких позує голою. Так, нещодавно вона підкорила мережу знімками з власною ванної кімнати.