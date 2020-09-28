Болезнь Винника, заявление Дорофеевой о детях и другие скандалы недели

Знаменитости – обычные люди, а потому скандалы, интриги и сплетни периодически врываются в их жизнь. Мы собрали самые интригующие события последних дней от украинских и зарубежных селебритис.

Олег Винник заразился коронавирусом

Один из самых популярных певцов Украины – Олег Винник – ошарашил поклонников новостью о своем здоровье. Участник "Танцев со звездами" заболел коронавирусом. От СOVID-19 пострадала и его партнерша по паркету Алена Шоптенко. Новость зрителям сообщил в эфире 5-го выпуска ведущий шоу Юрий Горбунов. Примечательно, что ранее пара исполняла свой номер дистанционно, так как Олег Винник был на концерте в Житомире. В тот вечер судья проекта Катерина Кухар выразила мнение, что танцевать та можно только по причине болезни.

Олег и его партнерша по паркету (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Надя Дорофеева и Дантес заявили, что не хотят детей

Владимир Дантес и Надя Дорофеева поженились несколько лет назад. И все это время поклонники звездной пары ждут, когда пара порадует новостью о пополнении в семье. На днях артисты выразили свое мнение на этот счет. Оказывается, супруги пока что не готовы к столь ответственному шагу. Во-первых, они – два артиста, которые вечно на гастролях. Во-вторых, они сами себя ощущают по сути детьми. "Мы внутри еще дети – мы не знаем, чего мы хотим, мы на данный момент в хорошем смысле эгоисты", – поделился Владимир. Также певец отметил, что они уже начинают хотеть стать родителями и их вдохновляет пример друзей с детьми.

Надя с Владимиром пока и сами, как дети (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Меган Маркл и принц Гарри могут лишить титула герцогов

Меган Маркл и принц Гарри в последнее время волнуют общественность своими скандальными выходками. Недавно герцогиня Сассекская выразила слишком откровенное мнение о кандидатах в президенты США. Она дала понять, что не поддерживает Дональда Трампа. Но как член королевской семьи, Меган не должна вмешиваться в политику других стран. Теперь же Меган Маркл и принц Гарри решили принять участие в реалити-шоу об их жизни, взяться за которое взялся стриминговый сервис Netflix. При этом ранее пара заявляла, что перебралась в США, чтобы хранить свою жизнь от посторонних глаз. Действия супругов вызвали настоящий скандал, многие считают их лицемерными. Атмосфера накалилась до того, что пару даже могут лишить титула герцогов. Букингемский дворец в марте будущего года намерен пересмотреть соглашение с принцем Гарри и Меган Маркл. Не исключено, что королева будет вынуждена порвать все связи с парой и лишить их званий и должностей.

Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титулов (фото: instagram.com/sussexroyal)

Канье Уэст эпатирует публику новыми выходками

Рэпер Канье Уэст продолжает волновать фанатов своим подозрительным поведением. Ранее он заявил, что не хотел детей с Ким Кардашьян и мечтает с ней развестись, чему препятствует мать инстадивы. Сама звезда заявила, что у ее мужа расстройство психики и ему нужна помощь. Только паре удалось уладить семейный конфликт, как Канье выкинул новый "фокус". Исполнитель и кандидат в президенты США опубликовал в своем Twitter 40 репродукций икон, большинство из них православные. "Вот, кто мы есть на самом деле", – подписал их Канье, оставив фанатов в недоумении. Ранее Уэст, который давно стал религиозным, ошарашил сеть заявлением, что намерен основать христианский "безопасный для детей" ТикТок.

Ким Кардашьян и Канье Уэст (фото: instagram.com/kimkardashian)