Хвороба Винника, заява Дорофєєвої про дітей та інші скандали тижня

Знаменитості – звичайні люди, а тому скандали, інтриги і плітки періодично уриваються в їхнє життя. Ми зібрали найбільш інтригуючі події останніх днів від українських і зарубіжних селебрітіс.

Олег Винник заразився коронавірусом

Один із найпопулярніших співаків України – Олег Винник – приголомшив прихильників новиною про своє здоров'я. Учасник "Танців з зірками" захворів коронавірусом. Від СOVID-19 постраждала і його партнерка по паркету Олена Шоптенко. Новину глядачам повідомив в ефірі 5-го випуску ведучий шоу Юрій Горбунов. Примітно, що раніше пара виконувала свій номер дистанційно, так як Олег Винник був на концерті в Житомирі. В той вечір суддя проекту Катерина Кухар висловила думку, що танцювати та можна тільки з причини хвороби.

Олег і його партнерка по паркету (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Надя Дорофєєва та Дантес заявили, що не хочуть дітей

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва одружилися кілька років тому. І весь цей час шанувальники зіркової пари чекають, коли пара порадує новиною про поповнення в родині. Днями артисти висловили свою думку на цей рахунок. Виявляється, подружжя поки що не готове до такого відповідального кроку. По-перше, вони – два артисти, які вічно на гастролях. По-друге, вони самі себе відчувають по суті дітьми. "Ми всередині ще діти – ми не знаємо, чого ми хочемо, ми на даний момент в хорошому сенсі егоїсти", – поділився Володимир. Також співак зазначив, що вони вже починають хотіти стати батьками і їх надихає приклад друзів з дітьми.

Надя з Володимиром поки що й самі, як діти (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Меган Маркл і принц Гаррі можуть позбавити титулу герцогів

Меган Маркл і принц Гаррі в останній час хвилюють громадськість своїми скандальними витівками. Нещодавно герцогиня Сассекська висловила дуже відверту думку про кандидатів у президенти США. Вона дала зрозуміти, що не підтримує Дональда Трампа. Але як член королівської сім'ї, Меган не повинна втручатися в політику інших країн. Тепер же Меган Маркл і принц Гаррі вирішили взяти участь в реаліті-шоу про їх життя, взятися за яке взявся стримінговий сервіс Netflix. При цьому раніше пара заявляла, що перебралася до США, щоб зберігати своє життя від сторонніх очей. Дії подружжя викликали справжній скандал, багато хто вважає їх лицемірними. Атмосфера загострилася до того, що пару навіть можуть позбавити титулу герцогів. Букінгемський палац в березні майбутнього року має намір переглянути угоду з принцом Гаррі і Меган Маркл. Не виключено, що королева буде змушена порвати всі зв'язки з парою і позбавити звань і посад.

Меган Маркл і принц Гаррі можуть позбутися титулів (фото: instagram.com/sussexroyal)

Каньє Уест епатує публіку новими витівками

Репер Каньє Уест продовжує хвилювати фанатів своєю підозрілою поведінкою. Раніше він заявив, що не хотів дітей з Кім Кардашьян і мріє з нею розлучитися, чому перешкоджає мати істадіви. Сама зірка заявила, що у її чоловіка розлад психіки і йому потрібна допомога. Тільки парі вдалося залагодити сімейний конфлікт, як Каньє викинув новий "фокус". Виконавець і кандидат в президенти США опублікував у своєму Twitter 40 репродукцій ікон, більшість з них православні. "Ось, хто ми є насправді", – підписав їх Каньє, залишивши фанатів в подиві. Раніше Уест, який давно став релігійним, ошелешив мережу заявою, що має намір заснувати християнський "безпечний для дітей" ТікТок.

Кім Кардашян і Каньє Уест (фото: instagram.com/kimkardashian)