Больно и тяжело: Каменских стало плохо на отдыхе, она призналась, что перенесла COVID-19

"Даже в раю бывает гроза. Иногда, даже когда улыбаешься - на душе неспокойно... Иногда накатывают эмоции так, что просто невозможно сдерживать. А нужно ли? Именно в этот день я пришла к тому, что нельзя. Если хочешь плакать - плачь и проживай все, что чувствуешь!" - поделилась личными инсайтами певица.



Она добавила, что третья серия реалити "Девочки рулят" вышла непростой.

"После первых дней воодушевления и празднований, на меня нахлынул очередной срыв - было больно, тяжело, страшно... Но вы же знаете, что я не из пугливых, и поэтому решила посмотреть своим страхам в лицо. И не просто посмотреть - а бросить им вызов, пройдя мистический ритуал древних майя – Темаскаль", - призналась смелая артистка.

Настя готова смотреть своим страхам в лицо (фото: instagram.com/kamenskux)

Новый приступ вдали от дома

В Мексике у Насти снова случился приступ панической атаки, певица расплакалась, не в силах совладать с эмоциями.

"Я не знала, что со мной происходит. Думала, что на Киеве все остановится", - призналась Настя. Но приступ случился на отдыхе, и произошло это внезапно. Мама Насти было напугана и обеспокоена состоянием дочери.

"Я никому не рассказывала, но я переболела короной, и доктор сказал, что это такие последствия", - пояснила один из возможных факторов-провокаторов панических атак певица. Она философски относиться к своему состоянию.

Настя решилась на обряд очищения

Древний ритуал для очищения

Для того, чтобы привести психоэмоционалное состояние в порядок, Настя отправилась вместе с подругой и мамой на древний обряд очищения Темаскаль. Оказалось, у артистки уже была практика проведения этого местного обряда.

"Я помню этот дикий страх, который овладел мной. Слезы, страхи, боль. В этой древней, пугающей темноте я нашла свое просветление, свою свободу", - поделилась эмоциями Настя.