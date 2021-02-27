UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Больше маленьких грудей: Слава Каминская оригинально поздравила экс-мужа с днем рождения

Автор: Lite

Украинская певица Слава Каминская поздравила своего бывшего мужа Эдгара Каминского с днем рождения очень оригинальным способом: она пожелала ему... побольше маленьких грудей.

Свое поздравление вместе с фото Эдгара Слава запостила в своем Instagram.

"Папа, мы всем нашим составом поздравляем тебя с днем рождения.
Спасибо тебе за мудрость, терпение и такое чудесное наследие в лице наших двоих. Будь здоров, успешен и любим. Пусть в этом мире не заканчиваются большие носы и маленькие груди", - пожелала Каминская.

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka/)

Поклонники присоединились под фото к пожеланиям, а также оценили оригинальный, но уже привычный для них, юмор Славы.

  • Здоровья, мира, благополучия, добра и любви вашему имениннику. Поздравлением улыбнули, супер
  • Поздравление супер!
  • Поздравление - огонь! Обожаю ваше чувство юмора

Напомним, Слава Каминская призналась, что скоро вынуждена будет сменить ПМЖ: работы становится все больше.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины певецСлава Каминская
Читайте также
Стильные джинсы и футболка с глубоким декольте: Наталья Могилевская показала, как одеваться этой весной
Бомба: Юлия Санина в рваных джинсах засветила идеальный пресс и заинтриговала новостью - случится скоро
Прогноз погоды