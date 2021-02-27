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Більше маленьких грудей: Слава Камінська оригінально привітала екс-чоловіка з днем народження

Автор: Lite

Українська співачка Слава Камінська привітала свого колишнього чоловіка Едгара Камінського з днем народження дуже оригінальним способом: вона побажала йому... побільше маленьких грудей.

Своє привітання разом з фото Едгара Слава запостила у своєму Instagram.

"Тато, ми всім нашим складом вітаємо тебе з днем народження.
Спасибі тобі за мудрість, терпіння і такеу чудовеу спадщину в особі наших двох. Будь здоровим, успішним і коханим. Нехай в цьому світі не закінчуються великі носи і маленькі груди", - побажала Камінська.

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka/)

Шанувальники приєдналися під фото до побажань, а також оцінили оригінальний, але вже звичний для них, гумор Слави.

  • Здоров'я, миру, благополуччя, добра та любові вашому іменинника. Поздоровлення посміхнуло, супер
  • Вітання супер!
  • Привітання - вогонь! Обожнюю ваше почуття гумору

Нагадаємо, Слава Камінська призналась, що скоро змушена буде змінити ПМП: роботи стає все більше.

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Новини України певецСлава Камінська
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