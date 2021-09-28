Брюнетка Полякова вызвала ажиотаж резкой сменой имиджа и "наступила на пятки" Астафьевой

Мало того, что Оля стала обладательнейцей черных как смоль локонов, она еще и примерила оригинальный наряд. На певице – черные облегающие брюки и стильный камзол, декорированный серебряными вставками. На одной руке у Оли длинная черная перчатка, а на другой – оригинальная белая со шнуровкой и стразами.

"Ну что, от 1 до 10 как мне быть брюнеткой?" – спровоцировала сеть на обсуждение вопросом Полякова.

Оля Полякова удивила радикальными переменами (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Жанна Д’Арк", - сравнила певицу с национальной французской героиней актриса Дарья Трегубова.

В восторг от нового образа артистки пришли Ольга Цибульская, Екатерина Бужинская, Лилия Подкопаева и Даша Астафьева. Последняя завнервничала, ведь у нее появилась серьезная конкурентка. "Так. Я волнуюсь", - призналась она. А танцор балета Оли и экс-участник "Холостячки 2" Макс Ежов не смог свладать с эмоциями. "Ух какая!" - написал он.

Мнения поклонников радикально разделились. Одни пришли в восторг от кардинальных перемен во внешности звезды и заверили, что они пошли на пользу. Другие же были категоричны – Олю они видят только в образе Суперблондинки.