Брюнетка Полякова викликала ажіотаж різкою зміною іміджу і "наступила на п'яти" Астаф'євій

Мало того, що Оля стала володаркою чорних як смоль локонів, вона ще й приміряла оригінальне вбрання. На співачці - чорні облягаючі штани і стильний камзол декорований срібними вставками. На одній руці у Олі довга чорна рукавичка, а на іншій - оригінальна біла зі шнурівкою і стразами.

"Ну що, від 1 до 10 як мені бути брюнеткою?"- спровокувала мережу на обговорення питанням Полякова.

Оля Полякова здивувала радикальними змінами (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Жанна Д'арк", - порівняла співачку з національною французькою героїнею актриса Дар'я Трегубова.

У захват від нового образу артистки прийшли Ольга Цибульська, Катерина Бужинська, Лілія Подкопаєва і Даша Астаф'єва. Остання завнервувала, адже у неї з'явилася серйозна конкурентка. "Так. Я хвилююся", - зізналася вона. А танцюрист балету Олі і екс-учасник "Холостячки 2" Макс Єжов не зміг справитися з емоціями. "Ух яка!"- написав він.

Думки шанувальників радикально розділилися. Одні прийшли в захват від кардинальних змін у зовнішності зірки і запевнили, що вони пішли на користь. Інші ж були категоричні - Олю вони бачать тільки в образі Суперблондинки.