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Будто в фильме "Дюна": Осадчая заворожила фантастическими кадрами заката в пустыне

Автор: Марина Настевич

После рождения третьего сына три месяца назад Катя Осадчая не стала засиживаться в декрете и очень быстро вернулась к работе, а с недавних пор - и к командировкам. Сейчас телеведущая отправилась в Абу-Даби в ОАЭ и показала поклонникам невероятной красоты закат в пустыне.

Красочными фотографиями она поделилась в Instagram.

Для поездки в пустыню Катя выбрала стильный и подходящий случаю образ - молочного цвета брюки, белые кроссовки и полупрозрачную белую блузку с объемным жабо по одному краю. Эффектный лук завершает белая шляпа.

Теледива красиво позировала на фоне живописно заходящего за дюны солнца. Осадчая призналась, что впечатления у нее остались просто невероятные.

"В моїй колекції заходів сонця, однозначно, бракувало заходу у пустелі. Жодна світлина не передасть величі пустелі, сьогодні відчули себе героями фільму Дюна.
Наші пустельні пригоди скоро у Світському житті", - поделилась ведущая.

Фолловеры пришли в восторг как от красоты природы, так и внешнего вида Катерины.

  • Фантастика
  • Какая же ты красивая!!!
  • Яка гарна блуза!!!
  • Яка красуня! фото - супер!
  • Фантастична фотосесія!!!
  • Круті світлини, а Ви, Катю, як завжди неперевершені
  • Невероятная красота!
  • Боже як гарно. Класно
  • Дуже гарні краєвиди та Ви
  • Неймовірна
  • Фотографии бомбические!
  • Оце пейзажі
  • Вам дуже личать кольори пустелі

Ранее Катя Осадчая похвасталась точеной фигурой в роскошном платье с пикантным разрезом.

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Катя Осадчая