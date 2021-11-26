Будто в фильме "Дюна": Осадчая заворожила фантастическими кадрами заката в пустыне

Для поездки в пустыню Катя выбрала стильный и подходящий случаю образ - молочного цвета брюки, белые кроссовки и полупрозрачную белую блузку с объемным жабо по одному краю. Эффектный лук завершает белая шляпа.

Теледива красиво позировала на фоне живописно заходящего за дюны солнца. Осадчая призналась, что впечатления у нее остались просто невероятные.

"В моїй колекції заходів сонця, однозначно, бракувало заходу у пустелі. Жодна світлина не передасть величі пустелі, сьогодні відчули себе героями фільму Дюна.

Наші пустельні пригоди скоро у Світському житті", - поделилась ведущая.

Фолловеры пришли в восторг как от красоты природы, так и внешнего вида Катерины.