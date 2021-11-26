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Ніби у фільмі "Дюна": Осадча заворожила фантастичними кадрами заходу сонця в пустелі

Автор: Марина Настевич

Після народження третього сина три місяці тому Катя Осадча не стала засиджуватися в декреті і дуже швидко повернулася до роботи, а віднедавна - і до відряджень. Зараз телеведуча вирушила в Абу-Дабі в ОАЕ і показала шанувальникам неймовірної краси захід сонця в пустелі.

Барвистими фотографіями вона поділилася в Instagram.

Для поїздки в пустелю Катя вибрала стильний і відповідний нагоді образ - молочного кольору штани, білі кросівки і напівпрозору білу блузку з об'ємним жабо по одному краю. Ефектний лук завершує білий капелюх.

Теледіва красиво позувала на тлі сонця, що мальовничо заходить за дюни. Осадча зізналася, що враження у неї залишилися просто неймовірні.

"У моїй колекції заходів сонця, однозначно, бракувало заходу у пустелі. Жодна світлина не передасть величі пустелі, сьогодні відчули себе героями фільму Дюна.
Наші пустельні пригоди скоро у Світському житті", - поділилася ведуча.

Фолловери прийшли в захват як від краси природи, так і зовнішнього вигляду Катерини.

  • Фантастика
  • Яка ж ти красива!!!
  • Яка гарна блуза!!!
  • Яка красуня! фото - супер!
  • Фантастична фотосесія!!!
  • Круті світлини, а Ви, Катю, як завжди неперевершені
  • Неймовірна краса!
  • Боже як гарно. Класно
  • Дуже гарні краєвиди та Ви
  • Неймовірна
  • Фотографії бомбічні!
  • Оце пейзажі
  • Вам дуже личать кольори пустелі

Раніше Катя Осадча похвалилася витонченою фігурою у розкішній сукні з пікантним розрізом.

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Катя Осадча