Будущая супермодель: Хайди Клум восхитила красотой 16-летней дочери

Хайди Клум - многодетная мама, которая не упускает случая проявить любовь ко всем своим детям. Несмотря на то что в последнее время модель переключилась на построение семейных отношений с молодым супругом, времени у нее хватает на всех.

Не так давно старшая дочь Хайди - 16-летняя Лени - снялась в своей первой серьезной съемке для глянцевого издания. Она блистает на обложке немецкого Vogue. Хайди, которая составила компанию дочери в довольно откровенной фотосессии, буквально засыпала сеть снимками с данной фотосессии. Супермодель благословила дочь, которая начинает непростой, но интересный путь в мире моды и пообещала поддерживать ее, несмотря ни на что.

Хайди Клум и Лени (фото: instagram.com/heidiklum)

И, похоже, уже начала активно это делать. Несколько часов назад 47-летняя звезда показала новое фото с юной дочерью, которым просто покорила сеть. Дело в том, что Лени растет невероятной красавицей, причем весьма похожей на свою звездную маму. Те же белокурые волосы, милое личико и уверенный взгляд… Что ж, вполне вероятно, что перед нами будущая супермодель.

Ранее мы писали, что Хайди Клум восхитила поклонников своей совершенной фигурой, примерив невероятно соблазнительный образ.