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Будущая супермодель: Синди Кроуфорд восхитила красотой на редком детском фото

Автор: Lite

Синди Кроуфорд на днях отметила день рождения: звезде исполнилось 55. В честь такого события она решила порадовать фанатов своим детским фото, на котором предстала совсем крошкой. А дополнила галерею снимком из настоящего.

Фото крошки Синди и роскошной женщины, которые она выложила в блоге Instagram, невероятно впечатлили ее поклонников.

"От этого... до этого во мгновение ока! Спасибо за все мои поздравления с днем рождения. Я так благодарна своей семье и друзьям. Я знаю, что каждый год, каждый день - это благословение", - написала культовая топ-модель под фото.

Синди в детстве и сейчас (фото: instagram.com/cindycrawford)

В ответ она получила невероятное количество теплых слов и поздравлений. "Ты просто ангел", "Ты светишься", "Мы любим тебя, ты каждый день - благословение, и ты продолжаешь благословлять всех нас. Твоя красота - это подарок. Спасибо, что всегда делились им", "Редкий и красивый дух", "С Днем Рождения, Богиня! Здоровья и счастья в твоей жизни", - пишут они.

Напомним, ранее Синди снялась для глянцевого журнала, примерив массу стильных нарядов. Звезда в который раз доказала, что здоровый образ жизни, который она ведет, отлично сказывается на ее цветущей внешности.

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Новости Украины мамамодельСинди Кроуфорд
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