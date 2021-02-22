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Майбутня супермодель: Сінді Кроуфорд захопила красою на рідкісному дитячому фото

Автор: Lite

Сінді Кроуфорд днями відзначила день народження: зірці виповнилося 55. На честь такої події вона вирішила порадувати фанатів своїм дитячим фото, на якому постала зовсім крихтою. А доповнила галерею світлиною з сбогодення.

Фото крихти Сінді і розкішної жінки, які вона виклала в блозі Instagram, неймовірно вразили її шанувальників.

"Від цього... до цього в мить ока! Спасибі за всі мої вітання з днем народження. Я так вдячна своїй родині та друзям. Я знаю, що кожен рік, кожен день - це благословення", - написала культова топ-модель під фото.

Сінді в дитинстві і зараз (фото: instagram.com/cindycrawford)

У відповідь вона отримала неймовірну кількість теплих слів і привітань. "Ти просто ангел", "Ти світишся", "Ми любимо тебе, ти кожен день - благословення, і ти продовжуєш благословляти всіх нас. Твоя краса - це подарунок. Спасибі, що завжди ділилися нею", "Рідкісний і красивий дух", "З Днем Народження, Богиня! Здоров'я і щастя у твоєму житті", - пишуть вони.

Нагадаємо, раніше Сінді знялася для глянцевого журналу, примірявши масу стильних образів. Зірка вкотре довела, що здоровий спосіб життя, який вона веде, відмінно позначається на її квітучій зовнішності.

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Новини України мамамодельСінді Кроуфорд
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